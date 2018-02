Lidé dali miliony na koupi domů, makléřka je utratila. Dostala osm let

Hájková Vojtíšková jako realitní makléřka buď spolupracovala s insolvenčním správcem nebo sama zastupovala majitele nemovitostí.

Od zájemců o koupi domů, pozemků či bytů brala jak rezervační poplatky, tak plnou cenu, případně její části. Peníze už ale neposlala dál a podle soudu si je nechávala. Lidé o peníze přišli, nemají ani nemovitosti. Částky se pohybovaly od několika desítek tisíc až do 2,7 milionu korun (blíže k tomu zde).

Za jednu nemovitost v obci na Ústecku, která byla součástí insolvenčního řízení, Hájková Vojtíšková přijala do úschovy zálohu na kupní cenu dokonce dvakrát. Jedni zájemci složili 2,2 milionu, druzí téměř 2,8 milionu korun. Nemají ani dům, ani peníze (podrobně v článku Manželé zaplatili realitce miliony za dům v insolvenci, přišli o ně).

Hájková se k části skutků přiznala. Tvrdí, že její realitní kancelář byla ve špatné finanční situaci a proto, aby udržela provoz, si sama musela půjčit. Peníze pak musela vracet.

Trest je souhrnný, i za další skutky

Soud se ztotožnil s obžalobou a potrestal Hájkovou Vojtíškovou osmi lety. Trest je souhrnný a zahrnuje i trest za podobné skutky, který jí loni vyměřil ústecký okresní soud (více v článku Matka zatáhla do podvodu s realitami nic netušící dceru).

„Soud přihlédl k tomu, že spáchala více trestných činů, jednání trvalo delší dobu. Rozjížděla další případy, i když věděla, že situace její realitní kanceláře je špatná. Přesto dál vybírala vysoké zálohy a kupní ceny,“ uvedla předsedkyně trestního senátu Kamila Krejcarová.

Mimo to má Hájková Vojtíšková klientům zaplatit milionové škody. Soud jí navíc zakázal na osm let pracovat ve funkcích, kde by měla hmotnou zodpovědnost a pracovala v realitách.

Hájková Vojtíšková se vynesení rozsudku nezúčastnila. Její advokátka i státní zástupce si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

„Ponechal jsem si lhůtu, abych to zvážil podle písemného vyhotovení, ale už teď můžu říci, že senát krajského soudu rozhodl v souladu s mým závěrečným návrhem. V podstatě rozhodli téměř stejně, jak jsem podal obžalobu. Pokud tam nebude nějaký další problém, tak se odvolávat nebudu,“ uvedl státní zástupce Jan Svoboda.