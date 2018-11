Galerie připomene Felixe Holzmanna, otevřela ji radnice v Litoměřicích

„Já v Litoměřicích bydlím, Mrázova ulice č. 28. Tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějakej název. No a ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova č. 28. Tam totiž každej dům má nějaký číslo, víte, ty domy jsou číslovaný, aby se to líp našlo – každej dům tam má nějaký číslo. No a ten dům, kde já bydlím, má číslo 28,“ líčil Felix Holzmann ve slavné scénce Akvárium.

Holzmann bydlel v Litoměřicích značnou část života.

„Je to osobnost, na kterou Litoměřice nesmí zapomenout. Postava, která dodnes obveseluje publikum všech věkových kategorií, s tralalákem na hlavě, velkými kulatými brýlemi a šátkem na krku zůstává v srdcích lidí. A to zejména díky laskavému srozumitelnému humoru, kterého je dnes jako šafránu,“ uvedla Eva Břeňová z městského úřadu.



Český komik německé národnosti se narodil 8. července 1921 v Teplicích, dětství už ale prožíval v Litoměřicích. Jeho otec byl velkoobchodník a na litoměřickém náměstí vlastnil výstavní prvorepublikový koloniál.

Už jako malý kluk hrál Felix v litoměřickém ochotnickém divadle. A pódium mu tak přirostlo k srdci, že začal psát i vlastní scénky. V 50. letech ho pak objevil konferenciér a komik František Budín a vznikla mezi nimi dlouholetá spolupráce.

Zkraje 70. let se Holzmann rozhodl rozšířit svou působnost i do Německa. A měl úspěch i tam, neboť jeho humor byl pochopitelný i pro tamější publikum.

Všechny scénky si psal sám. Prvním člověkem, před nímž zkoušel, jak budou posluchači reagovat, byla jeho dcera Irena.

Galerie Felixe Holzmanna Galerie Felixe Holzmanna se nachází v bývalé zasedací místnosti v přízemí městského úřadu na Mírovém náměstí

stálá expozice je přístupná v časech otevírací doby informačního centra

vstupné je 20 korun pro dospělé a pro děti zdarma



„Ve scénkách nikdy nepoužíval vulgarismy. Dokonce i když doma vyprávěl košilaté vtipy, vždy se předem omluvil: Nezlobte se, ale tohle slovo tam být musí, jinak by to nebyl vtip,“ prozradila při otevření galerie komikova dcera Irena Pettrichová.

Na otce, který zemřel v roce 2002, vzpomíná ráda. „Táta byl úžasný člověk a milující otec. Doma ze sebe sice vtipy nechrlil, ale všechny vážné situace vždycky dokázal řešit s velkým humorem a nadhledem,“ řekla.