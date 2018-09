Teplice zvažují koupi zničené prvorepublikové plovárny, dřív ji odmítaly

Město, které ústy primátora Jaroslava Kubery dlouhé roky koupi a opravu kdysi krásného areálu odmítalo, si nyní nechá zpracovat oponentní znalecký posudek, na jehož základě se rozhodne, zda pozemek koupí zpátky do svého vlastnictví.



Koupaliště v Zámecké zahradě chátrá už od 80. let, definitivně uzavřeno ale bylo až v roce 1996. O tři roky později ho město prodalo do rukou soukromníků za 1,4 milionu korun.

Ještě nedávno majitelé areál o rozloze větší než 13 tisíc metrů čtverečních, jehož součástí je i rodinný dům, nabízeli prostřednictvím realitní kanceláře za těžko uvěřitelných 24,7 milionu. Společnost Reality bez starostí ho ale před několika dny z webu stáhla.

„Mohu potvrdit, že jsme od majitelů vůbec poprvé obdrželi nabídku na odkup areálu. Její součástí byl i znalecký posudek na cenu zveřejněnou realitní kanceláří. Materiál jsme projednali v radě města a rozhodnutí odložili s tím, že si necháme udělat oponentní znalecký posudek. Chceme vědět, jestli je ta cena adekvátní,“ vysvětlil náměstek primátora Hynek Hanza (ODS).

Podle něj bude záležet na tom, jakou cenu určí oponentní posudek. „Uvidíme, co přinese. Kdyby byla cena výhodnější, pravděpodobně na to bude i kladnější odezva zastupitelů. To hodně předbíhám. Vůle na straně zastupitelů vykoupit pozemek zpět je, ale je otázka za jakou částku, kdy a pro jaký účel,“ řekl Hanza.

Za návrat koupaliště do Zámecké zahrady dlouhodobě bojují opoziční zastupitelé z Volby PRO! Teplice. Ti dokonce v červnu spustili na svém webu a sociálních sítích petici, ve které město (vedené ODS, ČSSD a TOP 09) vyzývali k tomu, aby s majiteli zahájilo jednání.

„Vnímáme sílící hlasy Tepličanů za Zámeckou a rozhodli jsme se toto hnutí podpořit peticí,“ komentoval tehdy situaci lídr hnutí a zástupce petičního výboru Jakub Mráček.

„Z debat je zřejmé, že lidé netouží po obrovském akvaparku, ale po dostupném koupališti, kde se budou moci v parných dnech svlažit,“ doplnil ho kolega Adam Souček.

I podle Hanzy by si Tepličané důstojné koupaliště zasloužili, ale je potřeba, aby dostálo dnešním potřebám.

„Lidé dnes totiž nevyhledávají jen koupání, ale i širší škálu zábavy. Ne každý chce jen ležet a opalovat se. Dokážu si představit nějakou multifunkčnější plochu,“ sdělil.

Návrat plovárny do centra města by podle něj navíc skýtal řadu problémů. „Dnes už jsou jiné hygienické normy, navíc nad plovárnou vede průtah městem. Areál se nachází v památkové zóně... S tím vším se musí počítat. Je tam zkrátka spousta otazníků,“ předeslal Hanza.

Město proto dál počítá i s variantou výstavby zcela nového koupaliště. Před časem vytipovalo lokality, kde by mohlo stát, a ze sedmi návrhů zbyly Starý sad Třešňovka pod Doubravkou a prostor pod vodojemem na Nové Vsi. Na stavbu mají Teplice nachystáno sto milionů.