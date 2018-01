Do někdejší litvínovské polikliniky přijdou po opravě znovu lékaři

„Podívejte na to zábradlí, to je prostě nádhera!“ nabádá nadšeně Zdeněk Bureš, když vystupuje po schodišti do prvního patra budovy v areálu bývalé polikliniky. „Nějak ho měnit by byl hřích. Bude vypadat jako původně,“ dodává.



Ještě před pár měsíci byl tento dům ruina. Od září se to tu ale hemží dělníky a je to znát. Stavení už má novou fasádu, okna či částečně střechu. Intenzivně se pracuje venku i uvnitř.

„Snažíme se maximálně zachovat ráz té budovy. Je památkově chráněná, takže třeba právě v případě oken jsme museli udělat jedno jako vzorové a památkáři nám ho museli schválit. Ostatní budou vypadat stejně,“ pokračuje Bureš a na ukázku obdivně otáčí kličkou starobylého designu.

Bureš je jedním z trojice podnikatelů, kteří se rozhodli místo obnovit. Za necelý milion koupili od města dvě zchátralé prvorepublikové budovy v Tylově ulici, které kdysi sloužily právě jako poliklinika. Chtějí sem co nejdříve vrátit život, přičemž objekty mají stejně jako v minulosti sloužit veřejnosti.

V domě, kde už rekonstrukce probíhá, vznikne několik lékařských ordinací, pohotovost, lékárna, kavárna a v podkroví pak dva byty.

„Pokud jde o ordinace, už skoro všechny jsou zamluvené. U pohotovosti bude super, že se přesune na lépe dostupné místo, než je to současné,“ říká Blanka Rokytová, druhá ze zmíněné trojice. Peníze na opravu jim poskytl investor.

Druhý objekt poslouží sociálnímu bydlení

Ve druhém objektu, kde se zatím pracovat nezačalo, najde nové bydlení 18 klientů litvínovského domova sociálních služeb. „Už jsme s jeho ředitelem na všem domluvení a máme smlouvu. Budou tu třeba vozíčkáři nebo nevidomí,“ podotýká Eva Janečková, třetí do party.

Na rekonstrukci tohoto domu se snaží získat dotaci. Ta by mohla pokrýt až 90 procent nákladů. „Snad se to podaří. A když ne, budeme shánět dál. Případně bychom to řešili úvěrem,“ doplňuje Janečková.

Tento objekt je v horším stavu. Kvůli zatékání má narušenou statiku. Celkovou cenu rekonstrukcí obou budov odhadují jejich noví majitelé na 85 milionů korun.

K nápadu spojit podnikatelské síly a koupit objekty v Tylově ulici dospěli poté, co Rokytová, jež spravuje několik lékařských ordinací a pohotovostí, při společném obědě vyslovila přání, že by je chtěla mít pod jednou střechou. Napadlo je několik lokalit. Vyhrála tato.

„Jsou to překrásné domy. Je kolem toho sice až neuvěřitelná spousta práce, ale jsem si jistá, že to za to stojí,“ usmívá se Rokytová. Hotovo chtějí mít co nejdříve. Lékaře by tu tak pacienti mohli navštívit už příští rok.