Lidé nechtějí obří haly u Rtyně, bojí se, že zničí ráz krajiny i půdu

Zastupitelé záměr připomínkují v rámci zjišťovacího řízení a snaží se tak plán výstavby železobetonových objektů o ploše více než 138 tisíc metrů čtverečních zhatit.

„Skladovacích hal je v okolních městech dost, řada z nich je volných a shánějí nájemce. Nevidím proto důvod, proč by se tady měly stavět další, navíc na zelené louce,“ zlobí se starosta Rtyně nad Bílinou Jaroslav Liška.

V katastrálním území Malhostice, Velvěty a Žichlice u Modlan má vzniknout sedm univerzálních objektů pro skladování nebo lehkou výrobu. Ty chce vlastník pronajímat zájemcům.

Nejmenší hala má mít 8 237 metrů čtverečních, největší více než čtyřnásobek. Část pozemků pod halami přitom musí být vyjmuta z půdního fondu, navíc by haly stály na vyvýšeném místě, kde by narušily panorama krajiny.

Kdo bude stavebníkem, není známo

„Proč se to nestaví na kypách po povrchových dolech, ale na polích, která lze využít? Kolika lidem z toho zase půjde malá domů?“ táže se třeba Václav Křížek na facebookové stránce Teplice a blízké okolí.

„Proč to nepostaví v nějaké průmyslové zóně, kde už podobné haly stojí?“ říká i starosta Rtyně Liška. „Občané zvažovali sepsání petice, ale na to už nemají čas,“ poukazuje na to, že zjišťovací řízení končí už 25. září.

Výstavbu logistického centra Business park Teplice oznámila společnost Amec Foster Wheeler se sídlem v Brně. Ta ale není investorem projektu.

„Nebudeme poskytovat bližší informace, vše podstatné je uvedeno v oznámení,“ odmítl odpověděl na dotazy MF DNES ředitel společnosti Petr Vymazal. „Investorem ale nejsme,“ sdělil pouze.

To potvrdila i mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová. „Tato společnost je pouze oznamovatelem záměru. Kdo bude stavebníkem, není příslušnému úřadu známo,“ říká. Předpokládaný termín výstavby areálu je od 2. čtvrtletí roku 2018 do konce roku 2020.

Firma slibuje až 1 200 pracovních míst

U hal má vzniknout 447 parkovacích míst a 31 stání pro nákladní automobily. Nárůst osobní dopravy byl podle dokumentu konzervativně vyčíslen na 960 vozidel v jednom směru denně. Amec Foster Wheeler uvádí, že v místě vznikne až 1 200 pracovních míst.

„Někdo v tom vidí svou budoucnost a čeká, že tu možná najde zaměstnání. Většina lidí je ale proti. Obracejí se na nás a ptají se, co s tím budeme dělat. Už jsme písemně vyjádřili náš nesouhlas,“ sděluje starosta Rtyně nad Bílinou.

Své postřehy k výstavbě logistického centra pošlou odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu i Modlany ležící na protější straně trasy R63.

„Z hlediska vlivu na životní prostředí se k tomu určitě vyjádříme,“ slibuje modlanská starostka Stanislava Kondrlová.

Po ukončení stávajícího zjišťovacího řízení bude o záměru rozhodovat teplický stavební úřad.