Ústí chce vyhnat prostitutky z Předlic, kde se nabízejí do kamionů

Pro šoféry je lokalita výhodná, protože se nachází v těsné blízkosti dálnice D8.

„Jedná se o oblast průmyslové zóny, která navazuje na Jateční ulici. Dostanete se do zóny i odbočkou za kostelem v Předlicích. Je tam i takové zákoutí se schodištěm. Už několikrát se mi stalo, že jsem tam viděl prostitutku, co si zrovna píchala drogu do žíly. Většina z nich totiž fetuje,“ stěžuje si Jaroslav Zobal mladší, který nedaleko bydlí.

Ústecký magistrát se proto rozhodl se situací bojovat a připravil vyhlášku, která zakazuje nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejných prostranstvích. Dosud tuto problematiku řešila v krajském městě část vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Návrh již schválili městští radní. V září poputuje na schválení ústeckým zastupitelům.

„V současné době se na území Ústí nad Labem vyskytuje prostituce zejména v městské části Předlice, Krásné Březno a Mojžíř,“ uvádí mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová. Pokud zastupitelstvo plán podpoří, mohlo by nařízení začít platit první den příštího roku.

Někdy je jich tu i šest

Na jeho přípravě se podílelo vedení města spolu s městskou policií i Ústečany, kteří ve zmíněných lokalitách žijí a na situaci si stěžovali. Poprvé se všichni sešli v zimě loňského roku.

„Už několikrát jsem kvůli tomu volal městskou policii. O tomto problému se tady všeobecně ví. Trvá to už přes dva roky, prakticky od té doby, kdy v průmyslové zóně parkují kamiony. Ty ženy jsou tam denně, nejvíce jich tu je o víkendu. Někdy to je pár holek, jindy jich je najednou třeba i šest,“ upřesňuje Zobal.

Redaktorka MF DNES tam před několika dny viděla kolem desáté hodiny večerní dvě prostitutky.

Na dodržování vyhlášky budou dohlížet strážníci, ti budou moci podle návrhu dávat pokuty i zákazníkům prostitutek a samotné prostitutky mohou z místa vykázat nebo jim rovněž uložit pokutu. Situaci jim však bude ztěžovat to, že musí ženy chytit přímo při činu.

„Dokázat prostituci je dost obtížné, ženy, které ji vykonávají, bychom museli chytit přímo při činu nebo ve chvíli, kdy nabízejí své služby. Ony mohou tvrdit, že se šly jen projít nebo chtěly pouze někam odvézt. Je to samozřejmě problematické, ale něco se s tím dělat musí a k tomu poslouží právě takové opatření,“ říká mluvčí ústecké městské policie Jan Novotný.

„Věřím, že nová vyhláška, pokud ji zastupitelé schválí, bude městským policistům při řešení případů nápomocná,“ podotýká ještě Novotný, který dal impulz ke vzniku novinky.