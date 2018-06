Lidé v ubytovnách by měli zdvihnout zadek a jít pracovat, řekl Zeman v Ústí

„Můj názor nebude příliš populární. Plně souhlasím s rozhodnutím magistrátu, aby celé Ústí bylo bezdoplatkovou zónou. Myslím si, že je to součást boje s chudobou, protože je třeba, aby alespoň část příjmů, které dostávají majitelé ubytoven, byla tímto způsobem snížena,“ řekl Zeman (o záměru v článku Ústí se prohlásí za ghetto, doplatky na bydlení nedovolí v celém městě).

Hlavním tématem jednání s krajskými zastupiteli a starosty měst a obcí na krajském úřadě byly totiž vyloučené lokality. Hlavu státu ovšem přivítal poloprázdný sál.

Zeman zdůraznil, že příjmy majitelům ubytoven a bytů neplatí ubytovaní lidé, ale jsou vypláceny formou dávek. Tedy „z peněz všech obyvatel“.

Protože se parlament zabývá zákonem o hmotné nouzi, který má výrazně snížit příspěvky státu na bydlení, náměstek ústeckého hejtmana Martin Klika chtěl vědět, jaký názor na to Zeman má.

„V Ústeckém kraji je nezaměstnanost 4,7 procenta, to už není mnoho a v podstatě každý, kdo chce, může pracovat. Jinými slovy, lidé v ubytovnách, kteří se někdy, promiňte mi ta slova, povalují celý den a dávají špatný příklad svým dětem, protože ty pak absentují ve školní docházce, by měli zdvihnout zadek a jít pracovat,“ prohlásil Zeman.

„Slibuji vám, že bych to nikdy neřekl, pokud by v kraji byla vysoká nezaměstnanost. Osobně jsem pro tvrdší variantu plateb na bydlení,“ dodal prezident, pro kterého je návštěva severu Čech po Moravskoslezkém kraji druhou cestou do regionů v novém volebním období.

„Jsem rád, že jsem opět ve vašem kraji a jsem vděčen, že ve druhém kole prezidentských voleb mi obyvatelé dali po Moravskoslezském kraji nejvíce hlasů,“ poznamenal Zeman.