Opozici v Ústí nad Labem se miliony navíc za přepážkové centrum nelíbí

Radní schválili výběrové řízení na stavbu centra za 49,8 milionu korun bez DPH. Loni v červnu, kdy zastupitelé dělili přebytek rozpočtu na různé projekty, přitom byla u položky „vytvoření nového přepážkového centra“ částka 20 milionů a při schvalování rozpočtu na letošní rok pak byla na zastupitelstvu odsouhlasena suma 30 milionů korun.



Centrum má vzniknout v jižním křídle magistrátu v prostoru registru vozidel, bývalé kuchyně a jídelny a přilehlých skladů. V rámci proměny dojde k výstavbě skleněných přepážek, vybavení novým nábytkem či instalaci rotačních kartoték.

„Jedná se o skleněné přepážky, interiér, nábytek a kartotéky, takže mi cena 50 milionů přijde vysoká. Ústí si jistě takové centrum zaslouží, ale cena schválená v rozpočtu na rok 2018, tedy 30 milionů, je podle mě dostačující. Nerozumím, proč došlo k tak razantnímu navýšení a ani kdo ho schválil,“ podivoval se například opoziční zastupitel Radim Bzura (nez.).

Podle mluvčí města Romany Macové jsou náklady na rekonstrukci části magistrátu a postavení přepážkového centra stanoveny podle projektové dokumentace, která zahrnuje stavební práce i nákup nového technického vybavení.

Navýšení podle ní pokryje magistrát ze zdrojů odboru investic a územního plánování, což také schválili radní.

„Část peněz jde z finanční rezervy odboru a zbytek z nerealizované akce výměny oken na magistrátu, k níž nebyl vydán souhlas památkářů. Odbor investic tedy nebude požadovat peníze navíc, pouze v rámci tvorby rozpočtu na příští rok dojde k přesunu financí,“ sdělila Macová.

Nezdá se vám to? Podejte trestní oznámení, říká radní

Bzura ohlásil, že bude na jednání finančního výboru chtít navýšení ceny vysvětlit. Dostalo se mu ho prý jen zčásti.

„Rada přijala rozpočtovou změnu na těsné hranici své pravomoci, to znamená pět milionů. Důvod – růst cen stavebních prací v čase. Rozumím. S odstupem pár týdnů přijala další usnesení o rozpočtové změně. Odůvodněno technickými důvody. Tím se ale vedení města dostalo na 40 milionů. Výběrko je vypsáno na 49,8 milionu a město nemůže uvolnit víc prostředků, než je v rozpočtu schváleno. Třeba se vysoutěží do 40 milionů. A co když ne? Odpověď jsme nedostali. Prý se to pak ASI schválí v rozpočtu na 2019,“ popsal později výsledek schůzky na svém Facebooku.

„To smrdí zneužitím pravomoci veřejného činitele,“ připsal pak další opoziční zastupitel Martin Hausenblas (PRO! Ústí) k Bzurově poznámce, že dvakrát po sobě provedenou rozpočtovou změnou radní obešli zastupitelstvo.

„Pokud si to myslíte, podejte trestní oznámení,“ reagoval na to Jiří Madar z vládnoucího hnutí UFO.

Přepážkové centrum má obsadit oddělení osobních dokladů a obyvatel, registr řidičů a vozidel, správní odbor, bude tu i nové zázemí pro městskou policii a Czech Point.

„Vyřizování dokladů je dnes na různých místech úřadu tak, jak postupem času přibývala agenda. Je vhodné umístit vše na jedno místo, aby byl kvalitní servis pro občany,“ podotkla Macová.