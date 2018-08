Obyvatele ústeckých Předlic trápí zápach z polí. Řeší to inspekce

Jaroslav Zobal s rodinou bydlí už léta v okrajové ústecké části Staré Předlice. Od loňska se mu tu ale nežije dobře. Nemůže si totiž doma vyvětrat, a to ani v horkých letních dnech, protože po okolí se z nedalekého pole už několik měsíců line nesnesitelný puch. Naštvaná je i řada sousedů.

„Je to katastrofa, zvlášť v tomto počasí. Nevím, co tam vozí, ale nedivil bych se, kdyby to narušilo spodní vody. Vždyť nedaleko je jezero Milada,“ upozorňuje Zobal.

Kvůli zápachu se obrátil na ústecký magistrát i další úřady. Zajímalo ho, zda na pole nedaleko dálnice D8 někdo nevyváží fekálie nebo nějaké toxické látky. „Bylo mi ale řečeno, že je to ekologické a povolené. Nechápu to,“ říká Zobal rozzlobeně.

Vedoucí odboru životního prostředí ústeckého magistrátu Simona Karpíšková potvrdila, že na úřad už kvůli zápachu volalo víc lidí. Její odbor prý ale věc řešit nemůže.

„Náš odbor nemá kompetence ke kontrole zemědělců a toho, jakým způsobem používají hnojiva, pomocné látky, upravené kaly a sedimenty,“ řekla s tím, že to má v kompetenci Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. „Poslali jsme mu podnět,“ doplnila Karpíšková.

Pach není kvůli fekáliím

MF DNES se podařilo zjistit, že za nesnesitelným puchem nestojí fekálie, jak se místní domnívali, ale tzv. digestát, organické hnojivo s rychle uvolnitelným dusíkem, které vzniká v bioplynových stanicích. Na místní zemědělské pozemky ho dováží společnost HS Cínovec, která jej kupuje v Bioplynové stanici Všebořice.

„Přesněji řečeno jsme tam vozili fugát, což je kapalná složka digestátu. Používá se jako hnojivo, které je nezávadné a neškodné, pochází jen z rostlinných složek,“ upřesňuje jednatel společnosti Ladislav Čurda, který má pole v pronájmu od Státního pozemkového úřadu.

Podle něj je celý problém v tom, že se v posledních letech často využívala chemická hnojiva a lidé si odvykli na odér z těch organických.

Potýkali se s tím i v Přestanově

„Nenapadlo mě, že to vítr lidem nafouká až k domům. Rozhodně jsem nechtěl nikomu škodit. Když jsem se dozvěděl, že to místním vadí, přestal jsem tam fugát vozit,“ sdělil s tím, že je ekolog, a proto používá organické hnojivo. „To ale pochopitelně zapáchá,“ řekl.

Vyvážením digestátu na pole se mezitím začala zabývat i Česká inspekce životního prostředí. „Na místě proběhlo šetření a identifikovali jsme místa, kde mělo k vypouštění látek dojít. Dále se bude zjišťovat původce a zda to má povolené,“ sdělila Kateřina Hrušková, zástupkyně vedoucího oddělení ochrany vod.

„Řešili jsme to přes Inspektorát životního prostředí. Zemědělci tehdy nedodrželi technologický postup a vylévali digestát na pole, aniž by ho zaorali. Přitom mají podle zákona povinnost ho do tří dnů zaorat. Obrátila jsem se proto na ně a nakonec jsme se dohodli, že to budou zaorávat,“ řekla starostka Miroslava Bechyňová.