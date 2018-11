V Mostě se objevili bílí a zkřížení potkani, byli krotcí a zvyklí na krmení

„Potkany bílé, kteří se pohybují mezi běžnými venkovními potkany, tam s největší pravděpodobností vypustil nějaký chovatel. Oba druhy se zkřížily a v lokalitě už byli viděni i malí vícebarevní jedinci,“ upozornila vedoucí oddělení životního prostředí mosteckého magistrátu Stanislava Pöschlová.



Překvapením pro přivolanou deratizační firmu bylo, že potkani vůbec nejevili známky plachosti. „Klidně se k lidem přiblížili, jakoby očekávali, že nastane krmení, což se následně potvrdilo,“ popsala referentka oddělení životního prostředí Vlasta Fryčová, která případ zdokumentovala.

V blízkosti kanálu, kde potkani žili, se nacházely slupky od brambor, nakrájený rohlík a miska od pomazánky. „Evidentně sem tedy někdo chodí potkany krmit,“ míní Fryčová.

Díky návnadám se deratizátorům podařilo potkaní populaci v horní části parku zlikvidovat. Podle Pöschlové je však otázkou času, pokud bude dál pokračovat nošení jídla, kdy se potkani v parku znovu objeví.

Potkani jsou nebezpeční tím, že přenášejí řadu chorob. Město ročně vynakládá nemalé finanční prostředky na jejich hubení.

Podle odborníků jsou potkani přemnožení kvůli chování lidí, kteří nechávají nepořádek u popelnic, zbytky potravin pohazují na trávnících nebo je splachují do záchodu. „Nikdo by se neměl zbavovat zbytků jídel splachováním do toalety. Potkani už na ně v kanálech čekají,“ vysvětluje deratizátor.

Mostecký magistrát nyní vyzval na svém webu obyvatele, aby v případě, že uvidí někoho v centrálním parku nosit jídlo potkanům, zatelefonovali strážníkům na linku 156.

„Nikdo nám zatím nevolal, že tam někoho viděl potkany krmit,“ řekl v pátek iDNES.cz mluvčí Městské policie v Mostě Vlastimil Litto. Podle něj není vyloučené, že zbytky jídla mohly také v parku zůstat po bezdomovcích, kteří se tam pohybovali.