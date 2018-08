V mostecké porodnici se objevily štěnice, matky a děti musely pryč

„Nechtěli jsme, aby dcera rodila v Mostě, ale v Žatci, jenže tam je porodnice zavřená. Takže jsme nakonec přeci jen zvolili Most, zaplatili jí nadstandard, aby měla absolutní klid, a takhle to dopadlo. Odporný zážitek,“ řekla paní Miluše, matka jedné z rodiček, které se událost přímo dotkla.



„Přítomnost štěnic jsme na oddělení šestinedělí zjistili v sobotu v odpoledních hodinách,“ potvrdil Petr Najman, šéf mostecké nemocnice, která spadá pod společnost Krajská zdravotní.

Následovat proto musel přesun matek. „Některé jsme propustili do domácího ošetření, jiné jsme přeložili v rámci dětského a dorostového oddělení na jinou stanici,“ popsal Najman.

„Bylo to hodně nepříjemné i proto, že maminky potřebují klid. Místo toho ale musely snést situaci, která je podle mého poměrně dost stresující,“ uvedla paní Miluše.

V prostorách proběhla desinsekce

V neděli v prostorách provedla odborná firma desinsekci, aby hmyz, který je aktivní především v noci a živí se lidskou krví, zlikvidovala. Její pracovníci zároveň proškolili nemocniční personál.

Oddělení se znovu otevřelo v úterý dopoledne. Případ prověřili také hygienici. „Krajská zdravotní postupovala v souladu se zákonem a odbornými pravidly,“ zhodnotil Josef Kočí, epidemiolog z mostecké pobočky krajské hygienické stanice.

O tom, kdo na oddělení štěnice zavlekl, lze jen spekulovat. „Stanice šestinedělí prošla před dvěma lety významnou komplexní rekonstrukcí, proto je důvodná obava, že hmyz byl zanesen do prostor pracoviště z řad pacientů či návštěvníků. To je vzhledem k socioekonomickému faktoru regionu více než pravděpodobné,“ poznamenal Najman.

„Bůhví, kdo to byl. Podle mého je tam mohl přivléct kdokoli, protože Most je toho plný, to není žádné tajemství. A kolik dalších lidí si je teď při té události mohlo přinést domů. Mám strach, aby si je dcera také nepřinesla,“ podotkla paní Miluše, jejíž dceru z porodnice propustili.

Družstvo odhadlo, že zamořeno je až šedesát procent domů

Most je vysokým výskytem štěnic „proslavený“. „Odhadujeme, že zamořeno by mohlo být až šedesát procent domů z celého města,“ uvedl loni pro MF DNES Petr Prokeš, mluvčí družstva Krušnohor, které v Mostě spravuje tisíce bytů.

„Pozorujeme, že množství lidí, kteří si na jejich výskyt stěžují, stále narůstá,“ dodal loni Prokeš. Mostecký magistrát skutečnost označil za významný problém.

Se vzrůstajícím počtem štěnic se ale potýkají také jiná města i ostatní státy. Nedávno se například objevily v lůžkových vagonech Českých drah, které jezdí do zahraničí. Průvodčí je odhalili ve vozech na lince z Prahy do Budapešti.