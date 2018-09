Do nemocnice to rodička nestihla, dcerka se jí narodila na parkovišti

Ženu původně převáželi rodit do České Lípy, protože v Rumburku je porodnice zavřená, ale do nemocnice už to nestihla.

Viktorka je už s maminkou Evou doma. Na snímku je i s otcem Milanem a třemi staršími sourozenci.

„Už předchozí tři porody šly rychle, a tak se mi manžel smál, že to určitě se čtvrtým do porodnice nestihnu a porodím v sanitce,“ směje se čtyřnásobná maminka.

I když počítala s tím, že bude rodit rychle, do nemocnice nespěchala. „Když na mě přišly bolesti, pěkně jsem si je odhekala doma na gauči. Teprve až když jsem měla stahy po pěti minutách, jsme sanitu přivolali,“ říká žena.

Sanitka, která dorazila, byla bez lékaře, jen se zdravotní sestrou a řidičem. Hned s Evou uháněli do českolipské porodnice.

„Jenže v Podluží jsem poznala, že Viktorka se už moc tlačí ven. Sestra zavelela: Jdeme na to. Řidič zaparkoval Na Mejtě, já dvakrát zatlačila a Viktorka byla venku. Sestra i řidič byli skvělí,“ vypráví Smutná.

Sestra pak už jen přestřihla pupeční šňůru, učinila nejnutnější poporodní úkony a osádka i s miminem spěchala do porodnice.

Viktorka bude mít v rodném listě místo narození Česká Lípa, s trochou nadsázky by však to mohlo být i parkoviště Na Mejtě. Ona i matka byly v pořádku a po pár dnech šly domů.

„Nevím, kolik žen ze Šluknovska má podobnou zkušenost jako já. Myslím, že jich asi moc není,“ přemýšlí žena.

To potvrzuje i rumburský lékař Petr Vondráček. „Jsou to jednotky případů, taky jsem pár žen odrodil v sanitě, i v zimě. Byly to nekomplikované případy a šlo o ženy z řad takzvaně nepřizpůsobivých, které ani nebyly nikde jako těhotné zaevidované,“ uvádí Vondráček.

Porodnice v Rumburku nefunguje od loňského dubna. Za tu dobu převezli záchranáři do okolních porodnic 284 žen.

„Bylo to nejen k porodům, ale i s komplikacemi v těhotenství,“ upřesňuje mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.