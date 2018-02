Státu se nechce do opravy sesuvem poničené trati u D8, kraj na ní trvá

Vlaky místem nejezdí od června 2013. Tehdy se sesunula půda a zemina se sesypala na rozestavěnou dálnici D8 a poničila i několik set metrů kolejí (o poničení trati čtěte zde).

„Absolvovali jsme jednání na ministerstvu dopravy, kam nás pozval první náměstek Tomáš Čoček. Sdělili nám, že studie předpokládá náklady na obnovu trati okolo 800 milionů korun, což je podle nich ekonomicky nevýhodné,“ sdělil hejtman Oldřich Bubeníček.



„My opravu chceme a trváme na tom, aby trať byla uvedena do původního provozu, protože z regionálních tratí byla právě tato nejvíce vytížená. S největší pravděpodobností bude o problému jednat vláda a ta rozhodne, zda bude, nebo nebude opravu financovat,“ dodal hejtman.

V roce 2015 vznikla petice, obnovu trati v ní žádaly přes dva tisíce lidí a ministr dopravy Dan Ťok s ní tenkrát souhlasil.

Zatím jezdí náhradní autobusy

„Připomněli jsme na ministerstvu slib pana Ťoka. Vlaky na této trati sloužily nejen o víkendech pro turisty, ale i přes týden, kdy jimi jezdili lidé do práce, k lékaři či děti do škol,“ připomněl Bubeníček. V současnosti lidé musí využívat náhradní autobusy.

S dokončením oprav na trati z Mostu do krušnohorské Moldavy, kterou loni v březnu poničil sesuv podmáčené půdy mezi novoměstským a mikulovským tunelem, naopak ministerstvo počítá.

„Ujistili mě, že jakmile to klimatické podmínky dovolí, bude se v opravách u Moldavy pokračovat. Do září by mělo být hotovo a příští zimní sezonu by se mohli lidé opět svézt,“ doplnil hejtman.