Bývalí politici z radnic hledají práci, pravidla odchodného se mění

„Jsem v hodně nepříjemné situaci,“ zoufá si dnes již exstarostka ústeckého Střekova Eva Outlá (PRO! Ústí). Důvodem není, že musela po komunálních volbách opustit funkci, ale několik let se táhnoucí spor s jejím zaměstnavatelem, hasičským sborem.

Jeho vedení ji kdysi propustilo kvůli vedlejšímu příjmu za správu majetku společenství vlastníků ve výši 14 tisíc ročně.



Letitému sporu dal až letos tečku Nejvyšší správní soud, když rozhodl, že její propuštění je neplatné. Outlá ale po konci na radnici zpátky v bývalé práci není. A není prý ani oficiálně propuštěná.

„Generální ředitelství verdikt nerespektuje. Podle něj služební poměr skončil. Nějaké své oficiální stanovisko mi ale nedalo,“ míní Outlá s tím, že se hodlá obrátit na ombudsmanku nebo ministra vnitra.

„Nyní je vedeno stále služební řízení, kdy je stále pravomocné rozhodnutí služebního orgánu prvního stupně (tedy rozhodnutí o konci pracovního poměru). V dané věci je bývalá příslušnice i její právní zástupce informován,“ uvedla Michaela Farníková z generálního ředitelství hasičského sboru.

MF DNES se zajímala, kam se ubíraly kroky politiků, kteří byli v minulém volebním období uvolnění pro funkce na radnicích.

Outlá není jediná, kdo ještě nemá otázku dalšího působení vyřešenou. Byť nikdo z oslovených, kterých se to týká, neřeší problém takového typu.

„Práci si hledám. Rozeslal jsem životopisy. Trochu problém je, že jsem ještě krajský radní. To mi sice zajišťuje alespoň nějaký příjem, ale na druhou stranu to může jít těžko skloubit s novou prací, protože musím být jednou či dvakrát v týdnu v Ústí,“ říká bývalý starosta Jirkova Radek Štejnar (ČSSD), jenž velkou část života strávil v rodinné firmě, kam se ale vracet nehodlá.

Starostou byl po tři volební období. „Skončit byla samozřejmě velká změna. Na jednu stranu mě mrzí, že už starosta nejsem, ale na druhou je to asi lepší, než kdyby to přišlo později. Tím víc by si v té funkci člověk zvykl. Nejvíc ráda je každopádně manželka,“ podotýká Štejnar, jenž je i nadále městským zastupitelem.

Někteří se vracejí k původním zaměstnavatelům

Stejně je na tom Filip Ušák (Koalice PRO Benešov), který vedl Benešov nad Ploučnicí a po volbách se ocitl v opozici jako řadový zastupitel. Devětadvacetiletý muž nyní prý zvažuje několik pracovních nabídek, které dostal. Zároveň si bude dálkově dodělávat práva.

Bývalá primátorka Děčína Marie Blažková (ANO) ve volbách nekandidovala. Politickou scénu se rozhodla opustit.

„Jsem přesvědčená, že jsem udělala dobře,“ líčí Blažková. Vrátila se ke svému někdejšímu zaměstnavateli, tedy na úřad práce. Jen zatím ještě neví, na jaké pozici pro něj bude pracovat.

„Nyní domlouváme, jaké konkrétně bude mé zařazení,“ přibližuje Blažková. Dříve byla ředitelkou děčínské pobočky úřadu.

Jak je to s odchodným Dnes již bývalí starostové a místostarostové mají nárok na odchodné. Mohou dostat až šestinásobek své měsíční odměny.

Pro jejich nástupce už toto platit nebude. U těch bude činit maximálně čtyřnásobek. Zároveň však tato novinka myslí i na neuvolněné místostarosty. Dosud měli na odchodné nárok pouze členové zastupitelstva uvolnění pro výkon funkce na radnici a neuvolnění starostové.

Odměny se liší podle počtu obyvatel. Uvolnění starostové si mohou podle loni schválené novely přijít na sumu od necelých 40 tisíc až po více než 90 tisíc korun. Uvolnění místostarostové o něco méně. Neuvolnění starostové a místostarostové pobírají zhruba od 20 tisíc do 60 tisíc korun.



Vrátili se i jiní politici. Radovan Šabata (Unie pro sport a zdraví), který předal v Lounech starostovské žezlo Pavlu Jandovi (PLL) a je nyní „jen“ radním, se vrátil do stavební firmy Swietelsky, kde zastává post obchodního zástupce.



Milan Šťovíček (STAN), jenž působil v uplynulých osmi letech jako starosta a naposledy jako místostarosta Litvínova a stihl v tomto období být i poslancem, je zpět v křesle ředitele litvínovské střední školy Schola Humanitas.

Zastupitelem je Šťovíček i nadále, nyní však opozičním. Za velkou výhodu nového povolání jednoznačně označuje o něco více volného času.

„Můžu si naplánovat soukromé aktivity, což bylo předtím extrémně složité. Celé čtyři roky jsem například nebyla cvičit,“ přitakává Blažková. Jiní přiznávají, že z nich spadla tíha. „Co jsem ve funkci skončil, zažívám velkou úlevu. Cítím se volný,“ usmívá se Ušák.

Už pár týdnů bývalý starosta Roudnice Vladimír Urban (Společně pro Roudnici) mluví o své budoucnosti nadšeně. Zůstal radním a v této roli se hodlá věnovat především tomu, co ho baví.

Bude například udržovat kontakt s partnerskými městy. Rád by také založil muzeum věnované podřipskému sportu. „Jsem důchodce, je mi devětašedesát. Už chci trochu jiný život. Tak nepospíchat. A odměna za funkci radního půjde na pivo,“ plánuje Urban.