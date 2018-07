Ústeckým podnikatelem roku už podruhé Martin Hausenblas s firmou Adler

Martin Hausenblas založil firmu Liftago, což je aplikace na objednání taxi v několika městech v České republice i v zahraničí, je ústeckým patriotem a filantropem. Stejnou cenu získal už v roce 2011.



„Pro mě je to závazek,“ řekl Hausenblas. „Vnímám to jako důležitou zpětnou vazbu, že moje úsilí dává smysl a že jdu správně, a je to závazek, že nelze sejít z cesty,“ dodal.

Uvedl, že jeho úsilím je být prospěšný společnosti. „Odměnou pak nejsou peníze, ale pocit naplnění,“ zdůraznil podnikatel.

Jeho textil má úspěch i na evropském trhu

Firma Adler dodává textil pro reklamní agentury a další zprostředkovatele. V České republice i na Slovensku je v tomto oboru jedničkou na trhu, na jedné z předních příček je i v dalších zemích Evropské unie.



Společnost ročně prodá téměř deset milionů kusů reklamního textilu. Na český trh míří 30 procent, zbytek do zahraničí. Roční obrat se blíží miliardě korun.

EY Podnikatel roku Krajský vítěz postoupil do celostátního finále podnikatelské soutěže, které se bude konat 27. února v Praze. Vítěz z Česka se zúčastní světového finále, jež se uskuteční 13. až 17. června v Monte Carlu. Soutěž pořádá poradenská firma EY ve světě od roku 1986, do soutěže je nyní zapojeno 60 zemí světa. Rozhodování o vítězi vychází z kritérií, jimiž jsou podnikatelský duch, inovace, čestnost, poctivost a osobní vliv, strategická orientace, finanční výsledky, celostátní či mezinárodní dopad.

Aplikace na objednání taxi Liftago je podle Hausenblase nejtěžším projektem, který doposud dělal. Pustil se do něj kvůli zájmu o téma udržitelnosti. „V současnosti mi dělá obrovskou radost, je za bodem zvratu, už je stabilní a má spoustu uživatelů, kteří ji kladně hodnotí,“ uvedl Hausenblas.

Liftago propojuje pasažéry s licencovanými taxikáři. Měsíčně přepraví 120 tisíc lidí a stalo se nejlépe hodnocenou aplikací v Evropě. Přes Liftago si lze zavolat taxi v Brně, Ostravě, Zlíně, teď přijde na řadu Liberec a po něm i Ústí nad Labem.

Do Ústí přivedl z Izraele experta na talenty

Do Ústí nad Labem přivedl Hausenblas izraelského odborníka na rozvoj talentů Ophera Brayera, podle jehož revolučního způsobu vzdělávání zkouší učit 30 učitelů v Ústí a Děčíně.

„Chceme dát regionu velký magnet, aby z něj neodcházeli. Jedním z důvodů, proč zůstat, může být získání výjimečného vzdělání,“ prohlásil Hausenblas, který je také ústeckým městským zastupitelem.

Podnikatelem roku 2016 v Ústeckém kraji byl Hynek Sagan, majitel společnosti Armex Oil, která je třetím největším distributorem pohonných hmot v Česku.