Ústecký kraj chtěl platit obědy chudým dětem, zastupitelé byli proti

Dotační program, v němž je 400 milionů korun z Fondu evropské pomoci, vypsalo ministerstvo práce a sociálních věcí, aby pomohlo dětem z nízkopříjmových rodin, jejichž rodiče na obědy ve školách nemají. Kraje mohou o dotaci žádat do roku 2020.

Během posledních čtyř let se ale z Fondu evropské pomoci využilo jen něco málo přes 60 milionů korun. Ústecký kraj je jen jedním z krajů, které se do programu nezapojily (podrobněji v článku Miliony na školní obědy chudým dětem jsou, kraje o ně ale nejeví zájem).

„Podmínky dotačního ministerského programu byly velmi okleštěné. Přišli jsme na to, že potřebná skupina, které jsme to chtěli dát, by na to nedosáhla. Šlo nám o samoživitelky, samoživitele a ne o ty na sociálních dávkách,“ vysvětlila mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

„Šlo nám o rodiny, které se o své děti starají, chodí do práce, ale nedostává se jim peněz právě třeba na obědy. Měli jsme zpětnou vazbu ze škol, kdo opravdu potřebuje pomoci, což pro nás bylo důležité,“ dodala.



Rada kraje proto navrhla vyčlenit pro celkem 359 mateřských a 275 základních škol milion korun z krajského rozpočtu. Předpokládala, že pomoc by se týkala zhruba deseti procent školou povinných dětí. Jenže návrh zastupitelstvem neprošel. Radní proto snížili sumu na půl milionu, ale ani to zastupitelé neschválili.

„Dodnes jsem nerozdýchal, že někteří zastupitelé pro tuto věc nehlasovali. Kdyby mě rada nepřehlasovala, zrušil bych obědy pro zastupitele, které dostávají v den jednání na kraji. Ať si vyzkoušejí, jaké je to být bez jídla,“ řekl ústecký hejtman Oldřich Bubeníček.

Nadace od nás příspěvky nepotřebuje, řekl zastupitel

Proti byl například zastupitel a náměstek teplického primátora Hynek Hanza. Říká, že by financování obědů dětem případně i podpořil, nelíbil se mu však systém přerozdělování peněz.

„Měl by to podle mě být systém veřejné peníze do veřejné instituce, jako je základní škola nebo přímo jídelna,“ přiblížil Hanza.

V původním návrhu totiž chtěli krajští radní stejně jako ministerstvo spolupracovat s neziskovými organizacemi. Konkrétně s Women for Women, přes kterou by peníze do škol šly.

„Nemám nic proti tomu, aby kraj přispíval na obědy dětem z nízkopříjmových rodin. Nelíbilo se mi však, abychom dávali ten příspěvek nadačnímu fondu Women for Women, která má na jejich zajišťování peněz dost, protože je dotován z financí podnikatelů, společností či hudebních kapel. Veřejné prostředky od nás tedy nepotřebuje. Pokud by to bylo financováno přímo prostřednictvím škol, tak mi to problém nedělá,“ dodal Hanza.

Women for Women už v severních Čechách působí a jenom letos zde zaplatila obědy za více než tři miliony korun, například na Mostecku dotuje jídlo pro 63 dětí.

„Máme spoustu drobných přispěvatelů, kteří si například nechávají měsíčně strhávat ze mzdy sto korun. To velmi oceňuji, protože ti lidé mají v sobě to dobré a nechtějí, aby děti hladověly a kvůli nedostatku peněz byly vyčleněné ze společnosti,“ uvedla pro MF DNES Ivana Tykač z Women for Women.

Nadace letos v dubnu získala příspěvek i od americké hudební skupiny Metallica, která jí věnovala 475 tisíc korun.



Podle mluvčí Ústeckého kraje hodlají zástupci kraje přepracovaný materiál znovu předložit zastupitelům na některém z nejbližších jednání.