Pečujeme o kemp, ale věnujeme se i dětem a seniorům, říká šéf FrýTajmu

Organizace nahradila dřívější Správu městských sportovišť, i když se dál stará i o ně. „Provozujeme 3D bludiště, ale i další sportoviště ve městě. V rámci společenského centra vytváříme program pro děti a seniory a také se staráme o autokemp,“ říká Šíla.



Proč byla organizace zřízena?

Po několika jednáních se zástupci města a s daňovou poradkyní jsme došli k závěru, že bude jednodušší zřídit příspěvkovou organizaci, aby bylo oddělené účetnictví, ale i kvůli věcnému fungování. Když třeba potřebujete vydat ceník, musí ho schválit městská rada a vy na něj čekáte tři týdny. Navíc byl na úřadě nedostatek pracovníků. Po změně se úřadu ulevilo. Zastupitelstvo schválilo záměr na zřízení organizace jednomyslně, ale problém byl s názvem, který se ne všem líbil. Vychází z anglického free time (volný čas), ale vzhledem k tomu, že je polovina uživatelů našich zařízení v seniorském věku a název v angličtině může být potíž, jsme ho trochu upravili. Samozřejmě se nikdy nezavděčíte všem, ale většina lidí už si na to zvykla.

Lidé si zvykli i na vaše 3D bludiště, které je velmi oblíbené. Kolik jich ho letos navštívilo?

Přes 19 tisíc lidí, více než loni. Oficiálně je otevřeno od dubna do září, letos jsme ale měli díky příznivému počasí otevřeno i v říjnu. Vstupné je 50 korun na celý den, lidé dostanou barevný náramek, kterým se prokazují. Máme i snížené vstupné za 30 korun pro školní skupiny. Když se objednají předem, otevřeme pro ně i mimo klasickou otevírací dobu. A v neposlední řadě máme vstupné i pro osecké obyvatele, kteří mají s celoroční permanentkou vstup neomezený.

Právě tuto permanentku, která platí i na koupaliště, ale v létě zkoumala Česká obchodní inspekce. Obávala se, že máte dvojí ceny...

Ano, někdo nás udal. Hned když začaly platit nové ceny, přijela paní z inspekce a provedla u nás tajný nákup. Strávila tu asi čtyři hodiny, na koupališti i v lanovém centru. Vše bylo v pořádku, až na jednu nesrovnalost v návštěvním řádu. Z kontroly jsme později obdrželi zápis, kde stálo, že mimo jiné diskriminujeme spotřebitele, načež jsme podali námitku proti tomuto zjištění. Tu ale Česká obchodní inspekce v říjnu zamítla. Nyní zřejmě obdržíme pokutu. Je pravda, že permanentku prodáváme určité cílové skupině, podobné zvýhodnění ale funguje třeba i v Praze, stačí si vzpomenout na modré parkovací zóny. Permanentku u nás dostane jen člověk, který zde má trvalé bydliště a zaplatí za ni roční poplatek. Někde jsou zdarma odpady, jinde mají zase občané slevu na koupaliště. Nevidím v tom nic špatného.

Vaši permanentku mohou lidé využít i na novém minigolfovém hřišti. Je to tak?

Ano, mají s ní poloviční slevu. Nechtěli jsme, aby to měli úplně zdarma, aby byl minigolf, který je kapacitně omezený, dostupný všem. O hřiště je totiž velký zájem. Od květnového otevření už ho využily více než čtyři tisíce lidí. Je to asi i tím, že je neobvyklé. Nechtěli jsme plechové a betonové dráhy, ale naopak něco přírodního. Proto je tam tráva a mezi plochami spousta květin. Některé kvetou v květnu, jiné zase v září. Minigolf vznikl na nevyužívaném hřišti a na výstavbu mělo město milion korun. Nakonec to stálo 910 tisíc. Jen na vstupném jsme letos vydělali 250 tisíc korun, takže už je pětina investice uhrazená. Sice jsou tam náklady na obsluhu, ale tu zase zčásti pokrývá lanové centrum a prodej doplňkového zboží ve stáncích. Příští rok očekáváme ještě vyšší zisky, neboť bude hřiště otevřené už od dubna. Počítáme s tím, že za pět let bude zcela uhrazené.

Kromě minigolfu jste loni zprovoznili i komunitní zahradu u společenského centra pro seniory. Jak funguje?

Jde o venkovní zahradu v areálu základní školy s lavičkami, altánem a malým vodním prvkem, která je propojená i s vnitřními prostory bývalých šaten a čtyř učeben. Šatny byly letos v létě zrekonstruovány a vznikl zde nový sál s pódiem, kde nově pořádáme různé kulturní akce a besedy. Centrum tvoří i další čtyři klubovny – relaxační místnost, herna, tělocvična a učebna. Kromě představení pro seniory se zaměřujeme i na nižší věkovou kategorii a jednou za čtvrt roku k nám přijede divadlo pro děti. Chceme, aby byl záběr organizace FrýTajm co nejširší, ale nejvíce se věnujeme seniorům. Někdo to může kritizovat, ale podle mého názoru je dobře, když se město věnuje právě jim. Je potřeba si uvědomit, že tito lidé už často tráví čas sami. V našem centru mají každou středu nějakou akci, ať už vzdělávací, kulturní nebo třeba tvořivé dílny. Potkají se tu se sousedy nebo známými, popovídají si a pak chodí po městě s úsměvem.

Vaše organizace se stará i o chod autokempu, který byl loni i letos serverem dokempu.cz oceněn jako nejlepší v Ústeckém kraji. Potěšilo vás to?

Samozřejmě. Pro nás jsou to nejvíce vypovídající recenze, protože je nemůžeme nijak korigovat ani mazat. Chceme, aby si od nás hosté odnesli jen to dobré, a proto se s nimi snažíme během pobytu pracovat a komunikovat. Letos jsme se soustředili hlavně na rodiny s dětmi, měli jsme pro ně výhodnější týdenní pobytové balíčky, jejichž součástí byl i neomezený vstup do všech našich zařízení. Každý pátek jsme pro děti pořádali profesionální animační program. Zároveň jsme se letos umístili mezi 25 nejlepšími kempy v republice. V příštím roce bychom chtěli nabídnout nové bungalovy, jejichž součástí bude i koupelna a kuchyňka. Když to dobře dopadne, mohli bychom zákazníkům nově nabízet ubytování i v zimním období, což v současnosti neumožňujeme, protože chaty nejsou zateplené. V těch nových ale bude topení, a budou tak připraveny k celoročnímu provozu. Po letošním úspěchu tak můžeme mít reálnou ambici umístit se v příštích letech mezi deseti nejlepšími autokempy v Česku.

Jaká byla letos návštěvnost autokempu?

Vyšší než loni. Ale je to asi i díky koupališti, které jsme v červnu otevřeli po dvouleté rekonstrukci. V okolí totiž jiné koupaliště není, takže všichni jezdili sem. Na druhou stranu, když tam pak bylo 600 lidí a nezbylo místo na místní občany, tak se jim to logicky nelíbilo. Začali se nám denně ozývat a volali i paní starostce, že je to neúnosné. Právě proto rada města od 1. srpna zvýšila vstupné z 50 na 80 korun pro dospělé. Vydali jsme k tomu i prohlášení na Facebooku, abychom lidem vysvětlili, že je to kvůli komfortu návštěvníků. Tržby z koupaliště ani nepokryjí provozní náklady na sezonu.

Kvůli chystané modernizaci jste v kempu uvolňovali kapacity a rozdávali staré chatičky lidem, kteří se o ně přihlásili. Jak velký byl zájem?Obrovský, museli jsme o ně udělat veřejné losování. Přišlo nám škoda původní chatky z 60. let jen tak zbourat, a tak jsme si dali v červnu inzerát, že je nabízíme lidem za odvoz. Na to se ale strhla lavina e-mailů, přišlo mi jich snad 150. Na konci července jsme proto zpřísnili podmínky a obeslali zájemce, že vzhledem k vysoké poptávce proběhne veřejné losování a mohou se přihlásit jen občané s trvalým bydlištěm v Oseku. Podmínky jsme zpřísnili i proto, že se někteří lidé ozvali s tím, že chtějí třeba šest chat. To už ale zavánělo tím, že si chtějí otevřít vlastní kemp, což se nám moc nelíbilo. Nechceme tímto krokem podporovat podnikatelské záměry.

Jak už jsme zmínili, váš kemp je vyhlášený. Kdo ho nejčastěji navštěvuje?

Nejčastěji Češi, zhruba 60 procent. Z toho zbytku jsou našimi nejčastějšími hosty Němci, Holanďané, Dánové a Švédové. Občas přijede i někdo z Francie a letos jsme tu měli i dost Poláků. Sem tam i Rusové nebo Číňané. To jsou ale většinou lidé, kteří se u nás ubytují jen na jednu noc a poté zase jedou na kolech dál.

Které skupiny lidí máte nejvíce v oblibě?

Nejvděčnější hosté jsou pro nás senioři, ať už jsou to Češi, nebo Němci, většinou to jsou extrémně klidní hosté, vděční a bezproblémoví. Z produktivního věku máme nejraději rodiče, protože jdou dětem příkladem a jejich pobyty jsou také klidné. I proto jsme se letos začali soustředit právě na pobyty rodin s dětmi, protože pak nemusíme řešit, že tam máme opilou skupinku studentů. A právě ta je naší nejméně oblíbenou skupinou lidí. Když přijede parta kluků, nebo holek, bývá to mnohdy divoké a občas nám musí pomáhat i městská policie.