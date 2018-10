Duhová koalice s UFO a PRO! Ústí by se mi velmi líbila, říká lídr ANO

„Není tam žádný pro nás nepřijatelný bod. Ani v jednom nebo ve druhém případě,“ řekl lídr ANO Petr Nedvědický.

V řadě měst jsou už koalice dohodnuty. Komplikuje vám vyjednávání jasně daná neochota vzájemné spolupráce UFO (5 mandátů) a PRO! Ústí (8 mandátů)?

Je to tak. Já se přiznám, že duhová koalice s UFO a PRO! Ústí by se mi velmi líbila, protože by to voličům ukázalo vůli, že jde více o věc a práci pro město než o osobní zájmy. Ale příkopy mezi těmito stranami jsou tak hluboké, že k tomu nedojde. Stále bych chtěl oba partnery přesvědčit, že by to mělo smysl. Asi to nepůjde a do koalice budeme muset povolat některou ze stran s menším počtem mandátů. Určitě se na dvě další (zřejmě Vaše Ústí a ODS – pozn. red.) budeme obracet.

Zatím se ovšem s dalšími partnery nejednalo, jsou velkou neznámou? Nezdržuje to jednání?

Určitě ne, protože to vypadá, že UFO a PRO! Ústí mají každý představu o svých koaličních partnerech. Já s nimi o tom teprve budu mluvit, protože si chci ověřit, jak a s kým jsou ochotni jít do týmu a za jakých podmínek. Chceme udělat pevnou koalici, abychom se nerozhádali po prvním půlroce, jako se to stalo po minulých volbách. Potřebujeme městu něco dát, aby se někam pohybovalo. I kdyby to pro nás nebylo příliš milé, budeme akceptovat přání koaličního partnera, který nakonec bude v cílovém finiši s námi.

Jednáte s UFO, kde jsou lidé, kteří stojí za odstavením ANO od vlády v minulém volebním období. Jsou pro vás důvěryhodní? Je vše zapomenuto?

Takoví lidé jsou stejnou měrou i v hnutí PRO! Ústí. Jde ale pouze o osoby, a pokud by se dokázaly zbavit osobních ambicí, jednání by bylo daleko jednodušší.

Takže vyjednávání o koalici vázne zejména na těchto lidech a vzájemné nedůvěře?

Jednání drhne skutečně na nedůvěře. Ale jsme nový subjekt pro eventuální koaliční partnery, takže ani oni asi nevědí, co od nás očekávat. Na druhou stranu my si chování našich partnerů rozhodně nepředstavujeme takové, jaké bylo k ANO v uplynulém období. Nyní je opravdu nedůvěra na všech stranách a snažíme se ji nějakým způsobem mezi námi odstranit, abychom byli schopni pracovat jako jeden tým.

Vzájemnou spolupráci vylučuje PRO! Ústí i UFO Hnutím ANO stále preferovaná koalice s UFO a PRO! Ústí je pro lídryni PRO! Ústí Karolínu Žákovskou nepřijatelná. „Ta je nemožná. Ideálně máme představu o široké koalici, na které by se kromě nás a vítězného ANO podílelo Vaše Ústí, ODS a Pro Zdraví a Sport. A domníváme se, že všechny tyto strany mají v zastupitelstvu odborníky, kteří by mohli být pro město přínosem. A všichni tito partneři nám potvrdili, že tato varianta spolupráce je pro ně představitelná a vznikla by stabilní koalice,“ přiblížila Žákovská. Tato koalice by v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu měla 26 členů. Také primátorka Věra Nechybová, lídryně UFO, už před volbami prohlásila, že spolupráce s PRO! Ústí je nemožná. „Nemáme informaci o tom, že koalice UFO s PRO! Ústí je pro ANO nejpřijatelnější. My jsme pouze podle úkolu od ANO jednali s ODS. Možnost spolupráce je na jejich rozhodnutí, stejně by to pro koalici nestačilo. A pro ODS jsou v koalici nepřijatelní komunisté stejně jako SPD. Je to patová situace a musí se rozhodnout ANO,“ sdělila Nechybová. Případná koalice ANO, UFO, KSČM a SPD by v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu měla 20 členů, s ODS 26. Pro ODS je ale nepřijatelná.



V minulém volebním období pod vládou UFO a primátorky Nechybové bylo v radě města pět lidí, vy jich nyní chcete devět, což ale v Ústí dříve bylo. Přesto řekněte, proč je to pro vás důležité?

Důvodů je několik. Pět radních se neosvědčilo hlavně proto, že je velké množství témat v různých kompetencích, za které radní musí odpovídat. Pět lidí to prostě nezvládne, bylo to vidět na tom minulém vládnutí, to zaprvé. Zadruhé: rada musí být poskládána velmi rozumně ve vztahu ke koaličním partnerům, aby jim to dávalo možnost přinášet svůj názor a současně aby z rady mohli veškeré dění předávat do svých klubů. To v minulé vládě prý nefungovalo. Není to jen náš nápad, ale nápad všech zúčastněných.

Když jsme u změn, v minulém volebním období byla jednání zastupitelů méně častá, a proto komplikovaná. Změníte to?

Opět je tu dohoda, že tuto frekvenci chceme mít větší. Nyní ale nejsem schopen říci, jaká bude. To je ještě na jednání. Ale zastupitelstvo bude častější, abychom byli schopni jeho program a všechny body zvládnout v rozumné době a ne do jedné do rána.

Neobáváte se toho, že by se mohlo v Ústí vládnout bez vás?

To není možné, to by se muselo spojit UFO a PRO!Ústí. Pokud by to ovšem mělo znamenat pro Ústí skutečný posun v tom, že by dokázali táhnout za jeden provaz, tak si dokážu představit naši roli v opozičních lavicích. Souhlasili bychom s dobrými nápady. Zatím to ale nehrozí.

Máte nějaký termín, do kdy chcete mít koalici hotovou?

Zatím směřujeme k příštímu týdnu, kdy bych chtěl mít opravdu koalici hotovou.