Ústí neví, kam směřovat, je třeba najít jeho tvář, říká Nedvědický

Podařilo se vám po puči, který na ústecké radnici proběhl před čtyřmi roky, stranu zase dát dohromady a získat důvěru voličů?

Domnívám se, že se nám podařilo vybudovat poměrně silný tým. Nevylučuji, že může dojít k tomu, že se někomu nebude líbit pracovat v něm, proto má možnost kdykoli odejít. Tentokrát ale jsou lidé z našeho hnutí více připraveni než naši předchůdci před čtyřmi lety. Zvolili jsme cestu společných setkání, kdy jsme se připravovali na úkol kandidovat v komunálních volbách. Hovořili jsme o tom, navíc stále všem ukazujeme, podívejte, co se stalo před čtyřmi roky, a pokud se to stane znovu, tak už v Ústí nebude mít nikdy ANO podporu obyvatel.

Jak hodnotíte čtyři roky působení uskupení UFO ve vedení ústeckého magistrátu, když jsou tam dva lidé z ANO?

Nechci toto vedení moc hodnotit, protože jsme na něm nebyli účastni a nebylo by to ode mě fér, nevím, na základě jakých podkladů se při svých krocích rozhodovali. Myslím, že se jim podařilo udělat kus práce na vnějším zadlužení města, které snížili. Možná tu byla jedna věc nešťastná, a to špatná komunikace s obvody, protože vedení nedokázalo najít společnou řeč a komunikační linku. To je velký problém, místo spolupráce obvody s magistrátem bojují o příděl peněz a vlastně se jen starají o zeleň. Co však musím říci, že se nepodařilo určitě, je investovat do města jako takového. Je znát, že se tu čtyři roky nic investičně nedělo, a lidé to cítí. To je špatně. Paní primátorka pravděpodobně proto ztratila podporu všech našich bývalých kolegů z ANO, protože to cítili jako já, že Ústí by mělo růst.

Proč jste zrovna vy jedničkou kandidátky?

Možná je to díky tomu, že jsem byl dva roky předsedou oblastní organizace naší strany, proto mě kolegové nominovali. Následně mou nominaci potvrdilo předsednictvo oblastní organizace a já ji přijal. Musím se přiznat, že jsem se nemusel moc dlouho rozmýšlet, trochu jsem se na ten úkol připravoval.

Myslíte si, že uspějete?

Doufám, že ano, kdybych to nepředpokládal nebo nechtěl, tak bychom do toho nešli.

Petr Nedvědický (*1955) kandidát na primátora Ústí nad Labem za hnutí ANO

v komunální politice působí tři roky, dva roky je krajským zastupitelem

vystudoval ekonomii na VŠE a pedagogiku na UJAK

volný čas tráví na snowboardu, wakeboardu, létá letadlem nebo je s rodinou



Jaké jsou vaše priority na následující volební období?

Týmově jsme se shodli a máme pocit, že Ústí neví, kam směřovat, zda budeme univerzitním městem, turistickým, nebo městem chemie. Musíme najít jeho tvář příznivou pro mladé lidi, protože potřebujeme, aby tu žili a zůstávali. Máme nyní fantastickou šanci, protože se dělá územní plán, a my chceme, aby byl za příští čtyři roky hotový. Právě mladí by se na něm mohli a měli podílet, aby řekli, kam má jejich město jít. Jako druhý úkol je pocit bezpečí Ústečanů. Ve městě je mnoho kamer, slyšel jsem, že snad nejvíc v celé republice, ale špatně je využíváme. Místo toho, aby se vzaly mobilní kamery a šlo se s nimi například do Sklářské ulice, dočteme se v novinách, že tam konečně nainstalovali pevnou kameru. To není dobře. Pokud víme, že je někde problém, přinesu tam mobilní kameru a posílám tam strážníky. Ne, aby chodili po městě a rozdávali pokuty za špatné parkování, to nemá být jejich úkolem. Pracujeme i na problematice vyloučených lokalit, teď se toho úkolu ujala naše poslankyně Eva Fialová, která je z Ústí. Dali jsme si za úkol vůbec seznámit lidi s tím, jak to zde vypadá. Aby pochopili, že může být oblast, kde jsou odpadky navršené do výšky prvního patra. To si někteří poslanci neuměli přestavit. Proto je sem paní Fialová vzala, aby se podívali. Někteří byli překvapeni.

Mnohé strany a uskupení, které v Ústí kandidují, mají obdobné priority. Jak těžké je odlišit se?

Na komunální úrovni je to velmi těžké. Naše hnutí chce využít té výhody, že naše poslankyně Eva Fialová je přímo z Ústí a je skutečně patriot, proto je ochotná za své město kopat. Tím se odlišíme, že chceme pozitivně lobbovat ve prospěch našeho města. To už ale činíme i nyní, máme mezi s sebou odborníky například na drogovou závislost, kteří jsou zaměstnanci úřadu vlády a opět jsou schopni do tohoto města přinést, když už nic jiného, tak více peněz. Já jsem i krajský zastupitel, takže jednáme s náměstky, abychom je seznámili se situací a na tomto základě získali peníze na rozvoj a řešení nejrůznějších problematik. Všechny partaje mají podobné programy, ale my máme možná větší šanci náš program prosazovat.

Co uděláte jako první, pokud se stanete primátorem?

První krok je daný jednoznačně, nové zastupitelstvo bude muset schválit rozpočet na další rok. Nejdříve bychom se museli sejít se všemi spolupracujícími uskupeními a dohodnout se na jeho podobě, zda to, co připravuje paní primátorka, odpovídá, a pokud zjistíme, že ne, tak navrhnout jiné řešení. Určitě by se mělo investovat do bydlení, ale bráním se označení sociální bydlení. Máme totiž hodně seniorů, kteří nám to tu vybudovali, a my jsme jim hodně povinováni. Myslím, že bychom měli vybudovat místa, kde budou moci bydlet. Abychom je nevyloučili z komunity, tak by bylo dobře kombinované bydlení například se samoživitelkami, které se dostaly do těžké situace. Mělo by to dvojí efekt, senior jim může pomáhat a navíc se vytvářejí nové sociální vazby. Druhé, kam by se mělo investovat, je příprava bydlení ve formě městských ubytoven. Říkáme si totiž, proč by ty peníze měly jít někomu, kdo na tom vydělává. Když už tu sociálně slabí jsou, někteří jsou dokonce přihlášeni, a když se musíme o ně starat, pojďme to dělat trochu pod kontrolou.

V poslední době se hodně mluví o tom, že by se Ústí mohlo stát celé bezdoplatkovou zónou. Co si o tom myslíte?

Domnívám se, že v současnosti je to jediné řešení. Opatření má zajistit, aby do Ústí nepřicházeli sociálně slabí z celé republiky. Jak je možné, že v Praze nebo Brně jich je nepoměrně méně než u nás? Najednou zjistíte, že byty, ve kterých v Ústí bydlí, vlastní někdo z Prahy nebo Brna. My chceme v první fázi zamezit příchodu nepřizpůsobivých. Dalším krokem jsou opatření, se kterými nám musí pomoci vláda. Nejsme schopni z vlastních zdrojů postavit kupříkladu sociální bydlení nebo zajistit, aby dávky nedostávali lidé, kteří neposílají své děti do školy. Tímto směrem chceme lobbovat, když takoví lidé nebudou mít peníze, bude je to nutit možná páchat trestnou činnost, ale my spíše doufáme, že se zařadí do pracovního procesu. Tohle opatření neznamená, že celé Ústí bude ghettem, ale že šetříme státní peníze a nikdo je nedostane zadarmo.

Máte už nyní představu, s kým by vaše strana po volbách vytvořila koalici, a s kým naopak ne?

Jak jsem sledoval všechny kandidátky, tak tam nejsou žádné strany, které by neodpovídaly zákonu, takže se domnívám, že lidé, kteří jsou na kandidátkách, jsou připraveni a chtějí něco pro obyvatele Ústí udělat. Asi proto vám neřeknu, s kým bych do koalice šel a s kým ne. Moje přesvědčení je spíše pravicové, ale na druhou stranu, pokud KSČM přinese pro město dobrý nápad, tak jej podpoříme.

Jak hodnotíte dosavadní vládu ANO s podporou KSČM a ČSSD?

Je to spojení, ke kterému bylo hnutí ANO donuceno, protože vyhrálo volby a chtělo vládnout. Jediní, kdo mu to umožnili, tak byli komunisté a ČSSD. Co se tedy jiného dalo dělat? Uměl bych si přestavit jiná, lepší i pevnější spojení.