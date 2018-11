Spekulanta v Ústí nechceme, vzkázaly desítky lidí budoucímu primátorovi

„Prostě mi tohle chování vadí. Přijde mi to tolik let po revoluci pořád stejná písnička. Myslí si, že když to procházelo v 90. letech, projde to teď znova,“ myslí si Jan Šipoš, který se demonstrace zúčastnil.

Narážel tak na kauzu z roku 2009, kdy Petr Nedvědický a další dva lidé zbohatli na podezřelém obchodu s pozemky v Krupce. Na tu zároveň odkazovalo motto celé akce.

„Vadí mi, že by primátorem měl být člověk, který se podílel na prodeji, kdy musel vědět, že to není v pořádku. Zastávám názor Transparency International, že by se dalo mluvit o porušení několika zákonů,“ napsala svolavatelka protestu.

„A když je pro něj tento prodej pozemků jen běžným obchodem, děsím se toho, jaké další běžné obchody budou následovat, když bude ve vedení města,“ doplnila.

Budoucí primátor řekl, že demonstrace je svobodné právo, ale on nepřijde. „Nebudu chodit na demonstraci, kde mne někdo chce dehonestovat a bere mi základní ústavní práva,“ sdělil Nedvědický.

Minulost Nedvědického se nelíbí ani dosavadnímu místostarostovi ústeckého centrálního obvodu Karlu Karikovi (PRO! Ústí), který se demonstrace zúčastnil jako řečník. Ten také věří, že to nebude jediná akce proti Nedvědickému.

„Není správné, že takoví lidé vstupují do politiky. To ukazuje na to, že nemají vůbec žádné svědomí a skrupule. Při nákupu pozemků v Krupce šlo o využití veškerých znalostí a zneužití pravomoci ve veřejné správě. Jednoznačně. Je to nehoráznost nejvyšší kalibru,“ řekl Karika.

Už v lednu letošního roku rezignoval na funkci prvního místopředsedy ústecké oblastní organizace ANO Leo Dittrich. Na svém facebookovém profilu před pár dny zveřejnil důvody svého odchodu z vedení hnutí.

Leo Dittrich (Facebook) Kdyby se mě někdo ptal, jestli jsem ještě ve vedení ANO v Ústí nad Labem, tak už skoro rok ne, Nedvědického kšefty nebyla jediná věc, co mi tehdy vadila...

O demonstraci ví například i zastupitel Michal Ševcovic z hnutí PRO Zdraví a Sport, který je jedním z koaličních partnerů ANO v Ústí nad Labem.

„Konání takové akce je nepříjemné nejenom pro pana Nedvědického, ale pro všechny zastupitele, kteří jsou v koalici. Ale říkal jsem panu Nedvědickému, že respektuji výsledky voleb i jeho kandidaturu na post primátora,“ řekl Ševcovic.