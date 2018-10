Po volebním úspěchu se zastupitel přestěhuje zpět do ghetta v Janově

Petr Globočník z uskupení Litvínov do toho! na sociální síti slíbil, že pokud uspěje v komunálních volbách, přestěhuje se do litvínovské sociálně vyloučené lokality Janov. Stalo se, a tak by tam měl bydlet minimálně po dobu trvání zastupitelského mandátu.