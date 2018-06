Lidé protestují proti propuštění oblíbené učitelky, které chybí diplom

Petici na její podporu podepsalo přes 700 lidí, mezi nimi jsou i současní a bývalí studenti Gymnázia Václava Hlavatého.

„Přijde mi to neetické a nelidské. I z toho důvodu, že paní Kleinové zbývá pár let do důchodu a na škole strávila značnou část svého života,“ říká autor petice Pavel Jelínek.



Ředitel gymnázia Daniel Syrovátko výpověď odůvodnil zákonem o pedagogickém vzdělání učitelů.

„Bohužel paní Kleinová nesplňuje kvalifikační předpoklady. Takového pedagoga mohu zaměstnávat po dobu nezbytně nutnou jen do doby, než na místo nastoupí kvalifikovaný pedagog,“ prohlásil ředitel.

Kleinová, která je mezi studenty velmi oblíbená, se chce bránit. „Na škole jsem prozatím stále zaměstnaná a ráda bych, aby to tak zůstalo. Myslím si, že výpověď nebyla v souladu s právními předpisy, a proto jsem ji nepřevzala,“ říká učitelka.

O místo se zajímá i příbuzná ředitele

Ředitel školy jí nabídl kompromis. „Za jistých podmínek stanovených zákonem by mohla zůstat,“ připustil.

Kompromis spočívá v tom, že by jí uznal odbornou kvalifikaci jako výkonnému umělci, ovšem musel by jí současně snížit pracovní úvazek. Rozhodnout se má tento týden.

Autor petice upozornil také na to, že místo Kleinové má na gymnázium nastoupit nová učitelka, která je příbuznou ředitele.

„Je to jedna ze zájemkyň, v žádném případě jsem nezohledňoval příbuzenství, ale vzdělání a délku praxe. Situace se nyní ale změnila, přibyl další zájemce a rozhodnuto není,“ dodal Syrovátko.