Jde nám o to, aby v Ústí zůstali bydlet vysokoškoláci, říká lídr KSČM

Na letošní kandidátce KSČM jste jednička. Vystřídal jste Květoslavu Čelišovou. Proč k výměně došlo a na post primátora aspirujete vy?

S ohledem na svůj věk se Květoslava Čelišová rozhodla, že už do komunálních voleb kandidovat nebude, a na druhém místě kandidátky jsem před čtyřmi roky byl já. Naše orgány proto rozhodly, že se na první místo posunu.

Jak dlouho jste se rozhodoval?

V komunální politice se pohybuji již od roku 1992, takže jsem se rád postavil do čela kandidátky. Nebylo tam žádné dlouhé rozhodování.

S jakými plány jdete do voleb? A jak je chcete naplnit?

Jde nám hlavně o to, aby v Ústí zůstali žít a bydlet vysokoškolsky vzdělaní lidé. Prognóza je totiž taková, že postupem doby v počtu obyvatel klesneme k padesáti tisícům obyvatel, což by pro Ústí mělo velké následky. Daňová výtěžnost ze státu i další daňové příspěvky by šly na minimum a už bychom neměli na nic finance. Proto je potřeba rozvíjet nejen těžký průmysl, ale i takové podniky, kde by vysokoškoláci našli své uplatnění. Rozvoj ústecké univerzity je pro nás klíčový. Důležité je zároveň zamezit příchodu nových nepřizpůsobivých občanů, kteří se sem stěhují z celé republiky. Proto jsme podpořili bezdoplatkové zóny, vyloučených lokalit je tu již hodně a další by neměly vznikat. Potřebujeme, aby se vláda a parlament víceméně probraly a přijaly takové zákony, které by městům pomohly. Byl jsem na návštěvě v Žilině, kde schválili taková opatření, že se jejich nepřizpůsobiví přesouvají právě k nám. S tím souvisí i obchod s chudobou, protože byty se prodaly spekulantům a podnikatelům a Ústí má nyní minimálně páku situaci řešit. Budeme chtít ustanovit speciální komisi rady města Ústí nad Labem pro vyloučené lokality složenou z odborníků, aby spolu se sociálními pracovníky nebo neziskovými organizacemi celou situaci začala řešit.

Pavel Vodseďálek (*1955) kandiduje na ústeckého primátora za Komunistickou stranu Čech a Moravy

je předsedou OV KSČM v Ústí nad Labem a předsedou Výboru pro národnostní menšiny ústeckého krajského zastupitelstva

v komunální politice působí od roku 1992, v současnosti je městským zastupitelem na ústeckém magistrátě

volný čas tráví na zahradě, s rodinou nebo cestováním



Jaké zákony na Slovensku schválili, že kvůli nim nepřizpůsobiví z ghett odcházejí na sever Čech?

Například zastropovali příspěvky na bydlení, sociální dávky a z vyloučených lokalit odváží děti do škol i školek autobus s asistentem. Když dítě do školy nedorazí, může asistent přijít do rodiny a situaci monitorovat. Pokud zjistí, že dítě do školy nešlo kvůli tomu, že jej rodiče neposlali, může sociálním pracovníkům doporučit, aby nevyplatili dávky na děti. I nepořádek je tam řešen jinak, veřejně prospěšní pracovníci uklízejí v ghettech, v Ústí chodí po městě, což je podle mě špatně. Bohužel musím i říci, že ve slovenských vyloučených lokalitách byl snad větší pořádek než zde na Mírovém náměstí.

Současné vedení města chce zavést na celé území Ústí bezdoplatkovou politiku. Co vy na to?

Není to jediné řešení, ale my jsme ho podpořili, chceme zabránit vzniku dalších vyloučených lokalit a přílivu nových lidí. Je ale opravdu potřeba na celostátní úrovni schválit příslušné zákony, aby lidé, kteří nechtějí pracovat, prostě byli donuceni a neživily je dávky. Často se ozývají hlasy, že je nikdo nechce zaměstnat, já mám ale tu výhodu, nebo možná nevýhodu, že dělám předsedu krajského výboru menšin a včetně té romské to mám zmapované. Je mezi nimi mnoho poctivých pracujících, ale i těch, kteří jsou na dávkách spokojení a do práce se jim nechce. Špatné je, že to vidí jejich děti a dorůstá zde další generace považující dávky za správnou cestu. To je jedna z věcí, kterou bych chtěl změnit.

Myslíte si, že uspějete?

Kdybych si myslel, že ne, tak nekandiduji. Bude to složité, protože je tu hodně volebních subjektů, to přiznávám. Trochu mě zaráží, že lidé více nesledují, kdo kde kandiduje. V mnoha uskupeních je řada lidí, kteří odešli například z ODA, ODS nebo TOP 09 a udělali si nová sdružení, prostřednictvím kterých slibují, že konečně udělají ve městě pořádek. Měli na to více než dvacet let, a když neuspěli ve svých stranách, tak si udělali vlastní organizace. My se budeme snažit dokázat lidem, že pro ně chceme skutečně něco dělat a ne jen rozhodovat o zakázkách.

Pokud byste volby vyhrál, co uděláte jako první?

Primárně bychom se snažili zlepšit pořádek a bezpečnost v ulicích a jak jsem již říkal, ustanovit komisi pro vyloučené lokality. Samozřejmě bychom dál podporovali rozvoj sportu, kultury a usilovali o to, aby děti do 15 let jezdily městskou hromadnou dopravou zadarmo. Na to bychom museli najít prostředky z městského rozpočtu. Co se týče politických kroků, tak by to samozřejmě bylo ustanovení rady, komisí a vrhnout se do práce.

Komunisté byli v minulém volebním období napřed v opozici, pak doplnili vládu složenou z bývalých členů ANO. Jak byste charakterizoval pozici KSČM v Ústí nad Labem? S kým se v klidu spojíte a s kým nikoli?Nikdy neříkej nikdy, my jsme přístupni jednat s každým, kdo se dostane do zastupitelstva, a snažit se o poměrné zastoupení všech v komisích, zastupitelstvu a tak dále. Nejvíc mě mrzí, že nám novináři říkají, že jsme v koalici se současným vedením radnice, tedy uskupením UFO, ale tak to není, jedná se o velmi křehkou spolupráci. Po rozpadu ANO přestala fungovat rada a zastupitelé museli řešit její záležitosti. Proto jsme po dohodě s ostatními politickými subjekty přesvědčili doktorku Čelišovou, aby radu doplnila a ta mohla fungovat. Není to koalice, my se snažíme naplnit náš volební program, takže když je v radě něco, s čím nesouhlasíme, tak naši podporu nemá. Trochu mě osobně mrzí, že nyní před volbami UFO prezentuje, co všechno se jim povedlo, a naši účast nezdůrazňují, ale když je město středem kritiky novinářů, většinou se objeví koalice UFO a KSČM, což se nám nelíbí. Abych ale ještě pokračoval v myšlence, s kým bychom šli do spojenectví a s kým ne, tak bych si nejvíce přál, protože došlo k totálnímu rozpadu zastupitelstva na jednotlivé skupinky, objevují se tam vulgarity a osobní ambice, aby se to změnilo. Lidi nezajímá, zda pro ně pracuje levicová, nebo pravicová radnice, ale že pro ně dělá dobré věci.

Jaký je váš názor na podporu KSČM vládě složené z ANO a ČSSD?

Řeknu to takhle, protože jsem v nejvyšším vedení KSČM, tak jsem hlasoval pro podporu. Chtěli jsme, aby konečně už někdo začal vládnout. Řada lidí nechápe, proč jsme naši podporu ANO dali, ale směřovali jsme zase k tomu, aby se do volebního prohlášení dostaly věci z našeho programu a měli jsme tak šanci je prosadit. Pokud je pan Babiš přestane prosazovat, naši podporu mít nebude. Všechny politické subjekty, které v parlamentu jsou a prohlašují, že chtějí dělat pro lidi, se postavily do opozice, nám již bezvládí vadilo a rozhodli jsme, že do toho půjdeme. Nejsme v žádné koalici, a když se nám něco nelíbí, nehlasujeme pro to. Je to tolerance vlády do té doby, kdy tolerovat půjde.