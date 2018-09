Hřensko by chtělo víc parkovacích míst, národní park nesouhlasí

„Přes prázdniny bylo standardní, že v jedenáct jsme měli plno. Kolem druhé se to sice vyprázdnilo, ale hned nato začali přijíždět další turisté,“ říká Karel Moravec, jenž nad Klepáčem organizuje parkování a vybírá poplatek spolu s dalšími kolegy a kolegyněmi.

Až budou nad Klepáčem všechna místa obsazená, motoristy odešlou asi na pět kilometrů vzdálenou Mezní Louku. I odtud se pěšky a pohodlně dostanou na atraktivní místa, tedy do Soutěsek či k Pravčické bráně.

Jen musejí počítat s tím, že na cestách jdou turisté doslova v průvodech, tolik jich je.



„Obec má k dispozici 165 parkovacích míst, dalších 140 je na Mezní Louce, hotely mají vlastní parkoviště, v Hřensku motorista zaplatí 120 korun na den, na Mezní Louce stovku,“ počítá starosta Hřenska Zdeněk Pánek.

Na víc míst pro vozy návštěvníků nemá obec vhodné pozemky. „Jediným řešením by bylo, kdyby nám národní park nějaké prodal, to bychom byli schopni parkoviště postavit,“ říká Pánek.

Místní lidé si už na záplavu aut zvykli

Lidé žijící v obci se s tím, že přes léto je ves doslova obležená auty, smířili a vůbec je nevnímají.

„Za ty roky jsme si zvykli, mezi svými známými nemám nikoho, kdo by na auta ve Hřensku nadával. Vezou turisty, kteří tady utratí peníze. Většina domorodců tu pracuje v pohostinství nebo v něm podniká, takže turisty vítají,“ tvrdí místní Vladimíra Toušková, která je další, jež obsluhuje parkoviště.

S některými motoristy má ale nepříjemné zkušenosti, především s těmi českými. „Nevím, jestli to bylo tím vedrem, že řada z nich byla hodně nepříjemných, někteří i sprostí a jeden nás chtěl dokonce zmlátit, parkoviště nenafoukneme,“ popisuje neshody kvůli nedostatku míst k parkování Toušková.

Stejně jako místní, ani pěší turisté na provoz v obci nenadávají. „Samy jsme přijely autem z České Kamenice, máme malé děti, je to pro nás nejjednodušší,“ říkaly v poslední prázdninový týden například Jana Nováková s Jarmilou Frankovou a bez obav vyrazily i s kočárkem na výlet do Soutěsek.

Odstavené vozy překážejí záchranářům

V pohodě jsou i ti, kteří míří k Mezní Louce. Park jim totiž už před časem zbudoval turistický chodník kus za silnicí, takže autům uskakovat nemusejí.



Složitá situace s parkováním není jen ve Hřensku. S auty zápolí i třeba Jetřichovice či Krásná Lípa. I odtud vyrážejí turisté na zajímavá místa Děčínska a do národního parku.

Auta odstavená mimo vyhrazená parkoviště působí problémy záchranářům. Hasiči i zdravotníci mají velmi často komplikovaný příjezd k místu, kde je jejich pomoci potřeba.

„Dost často se stává, že průjezd je téměř nemožný. To pak jeden z nás vyleze z auta a parkujícím vozům sklopí zrcátka, abychom se protáhli, občas musíme škarpou. Naštěstí jsme vždycky dojeli, ale komplikovaný přístup zdržuje v momentě, kdy záleží na každé minutě,“ tvrdí velitel krásnolipských hasičů Václav Danita.

Národní park další parkoviště nepodporuje

Národní park rozšiřování parkovišť nefandí a nemíní je podporovat. „Příroda tu není pro to, abychom stavěli na loukách a v lesích parkoviště. Je třeba přimět lidi, aby využívali hromadnou dopravu,“ upozorňuje mluvčí správy národního parku České Švýcarsko mluvčí Tomáš Salov.

Podle něj by to chtělo, aby záchytná parkoviště byla na hranici národního parku. Veřejná doprava by pak jezdila do nejexponovanějších částí chráněných oblastí kyvadlově.

„To ale musejí rozhodnout jiní, kraj, města, obce. Nejsme ti, kdo by měli stavět parkoviště či provozovat hromadnou dopravu, my jsme tu kvůli ochraně přírody,“ vysvětluje Salov.

V sezoně jezdí autobusy do nejnavštěvovanějších částí parku, třeba do Hřenska a Jetřichovic takzvaně taktově, tedy v hodinových intervalech, vlaky pak jezdí do jiných míst, třeba do Krásné Lípy, ve dvouhodinových intervalech.



Se Salovem starostové souhlasí jen částečně. „Záchytná parkoviště rozhodně ano a kyvadlová doprava taky. Přesto si myslím, že by park měl podporovat výstavbu parkovišť i na svém území a zasazovat se o ni,“ říká krásnolipský starosta Jan Kolář.

Současně poukazuje na německý park Saské Švýcarsko, kde správa parku dokonce sama provozuje osm parkovišť a platí i dvě linky turistických autobusů.

České Švýcarsko láká turisty