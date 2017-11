Dělník se v Ústí zřítil ze střechy sedmipatrového domu, pád přežil

Nešťastná událost se stala v pondělí v Gagarinově ulici, když mladík opravoval střechu. Policii přišlo oznámení o jeho pádu v 10:20.

„Zjišťujeme, jestli při stavebních pracích nebyly porušeny bezpečnostní předpisy,“ uvedla policejní mluvčí Alena Bartošová.

Muž byl podle jejích slov po pádu schopný se zdravotníky komunikovat. „Odváželi jsme ho do ústeckého traumacentra,“ informoval mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník.

Není v ohrožení života, sdělila nemocnice

„Pacient je s těžkými poraněními hrudníku a břicha hospitalizován na jednotce intenzivní péče Masarykovy nemocnice. Je při vědomí a není bezprostředně ohrožen na životě,“ sdělil v úterý mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký.



Podle informací iDNES.cz se jedná o ukrajinského dělníka. Dopadl do trávy na rovnou plochu a měl štěstí, že těsně minul kůly, které slouží jako podpěry stromů. O ně si jen roztrhl oblečení.

„Není to náš zaměstnanec, jen pro nás dělá,“ řekl iDNES.cz Pavel Hanačík z vedení zlínské firmy Střechy 92, která stavbu realizuje. Jestli byly porušeny bezpečnostní předpisy při práci, nedokáže říct.

„Ani nevím, jak se to stalo, zítra se tam ale jedu podívat. Zajdu i za zraněným mladíkem do nemocnice. Pro mě je nejdůležitější, že to přežil,“ poznamenal Hanačík.