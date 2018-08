Podchod v Ústí je terčem kritiky. Ani po opravě nebude bezbariérový

Rekonstrukce podchodu v městské části Střekov je vyčíslena na více než 3,2 milionu korun. Pro více než dva tisíce zdejších obyvatel je prakticky jedinou možností, jak se dostat na druhou stranu frekventované tříproudové silnice, kde sídlí základní škola i zastávka MHD ve směru do centra města.

Má to ale háček, ačkoliv lidé řadu let volají po tom, aby byl podchod bezbariérový, projekt rekonstrukce s tím nepočítá.



„Tohle projektant prostě nezvládl. Je přece nesmysl opravovat podchod a nemyslet na to, aby byl bezbariérový. Maminky s kočárkem nebo lidé na vozíku nemají šanci se dostat na druhou stranu,“ zlobí se Lucie Moudrá, matka dvou dětí. I ona dříve musela s kočárkem často kličkovat mezi auty.

Frekventovanou silnici však nemusejí překonávat jen lidé s kočárky, ale i důchodci o holích nebo lidé na invalidním vozíku. Často i školáci.

„Žáky nabádáme, aby využívali podchod a nepřecházeli přes vozovku, protože tu není normální přechod. Je ale pravda, že situace by se nějak řešit měla,“ říká ředitel ZŠ Nová Martin Kolský s tím, že je hloupost, aby podchod nebyl bezbariérový.

Podobný názor zastává i starostka městského obvodu Střekov Eva Outlá. Podle ní je oprava podchodu, který není bezbariérový, zcela zbytečnou investicí.

Místo něj měli udělat přechod, míní starostka

„Měli ho raději zasypat a vytvořit zde pořádný přechod pro chodce, který by sloužil všem. Pokud řeším situaci koncepčně a investuji do ní veřejné prostředky, měla by být pro všechny a ne jen pro někoho. Tohle řešení se mi nelíbí,“ podotýká Outlá.

Jak se MF DNES podařilo zjistit, město Ústí skutečně v místě plánuje postavit přechod pro chodce, stane se tak ale až ve 2. etapě revitalizace Nové ulice.

„Bezbariérové přecházení bude řešeno úrovňově. Bude zřízeno nové místo pro přecházení s ochranným ostrůvkem a osvětlením pod křižovatkou ulic Kamenná a Nová. Pak budou navazovat další úpravy, jako je přemístění zastávky MHD před základní školu, doplnění komunikací pro pěší a snížení počtu jízdních pruhů,“ uvádí mluvčí města Karel Rouč.

Střední pruh komunikace bude podle jeho slov využit pro zřízení odbočovacích pruhů v křižovatkách a ochranných ostrůvků.

Město prý v rámci projektové dokumentace jednotlivé varianty řešení bezbariérového přecházení silnice projednávalo s dopravním inspektorátem policie. „Jediná varianta, která byla všemi dotčenými orgány odsouhlasena, byla do projektu zapracována,“ vysvětluje mluvčí.

Podchod se otevře 3. září

Někteří Ústečané už se baví tím, že v místě podchodu vznikne i přechod pro chodce. „Možná by tam mohli udělat i nadchod, to by byla teprve rarita,“ klepe si na čelo například Mirek Poláček.

Pravdou však je, že i na přechod si lidé budou muset počkat, město totiž na jeho výstavbu nemá peníze.

„V letošním roce byly vyčleněny finanční prostředky na realizaci 1. etapy uvedeného projektu, a to rekonstrukci podchodu pro pěší kvůli jeho havarijnímu stavu včetně přilehlých chodníkových ploch, veřejného osvětlení v podchodu a instalace kamerového systému,“ potvrzuje Rouč.

Jak dále uvádí, opravený podchod bude zpřístupněn v pondělí 3. září, tedy v první den nového školního roku.

Maminky s kočárky a lidé na invalidních vozících ale zatím budou muset dál kličkovat mezi auty.