Oprava náměstí v Bílině vázne. Problémem jsou archeologové, říká firma

Stavba v centru Bíliny probíhá už od března a firma údajně s archeologickými průzkumy nepočítala.



Podle mluvčího společnosti Vojtěcha Kostihy projektant přišel během stavby s novým, jiným a náročnějším způsobem výstavby, a proto se termín dokončení opozdil (o rekonstrukci náměstí více zde).

„Druhým problémem jsou archeologové, kteří projevili zájem o tamní výkopy. Náměstí tedy rekonstruujeme jinak a za jiných podmínek, které jsou mimo naši sféru vlivu,“ dodal Kostiha.

Podle zastupitele Zdeňka Rendla měla ale firma s průzkumem archeologů počítat už při plánování stavby.

„Podstřelit termín dokončení a pak být překvapen, že památkáři stavbu zdržují, není fér. Vždyť ta společnost vyhrála výběrové řízení právě na základě nejkratšího termínu zhotovení. Její nabídka byla dražší, ale zavázala se to udělat rychleji,“ upozornil Rendl.

Podle bílinského starosty Oldřicha Bubeníčka se asi nedocenilo to, že má město více než tisíciletou historii. „Když se tady do něčeho hrábne, většinou se i něco najde,“ sdělil s tím, že by mohlo být definitivně hotovo do 30. září.

Tento termín však zástupci firmy nepotvrdili. „Na zpoždění projektu nemáme žádný zájem. Poškozuje to dobré jméno naší firmy, ale i blokuje kapacity na jiné projekty. Termín dokončení přesto nedokážu v tuto chvíli stanovit,“ řekl Kostiha.

Metrostav dokonce požádal město o prodloužení termínu, ale to mu nevyhovělo. „Není možné ho posunout dodatkem smlouvy, protože byl jedním z hodnotících kritérií u výběrového řízení,“ vysvětlila místostarostka Zuzana Bařtipánová.

Zároveň zmínila, že zatím nebyly schváleny žádné vícepráce, přestože se mluví o tom, že se stavba může výrazně prodražit.

„Jediná částka, která je v tuto chvíli platná, je stále ta ze smlouvy (16,3 milionu korun). Uznáváme, že nějaké vícepráce vznikly, ale je otázkou, co všechno je uznatelné. O tom bude rozhodovat zastupitelstvo na svém příštím zasedání,“ zmínila Bařtipánová.

Podle Bubeníčka může být stavba dražší až o 3,5 milionu korun. Firma ale přesnou částku nevyčíslila.

„Záleží na tom, kdo a kdy přijme zodpovědnost za změnu projektu a za to, kolik budou stát archeologové,“ uvedl Kostiha. O všem se má jednat na příštím zasedání zastupitelstva.

Tam by údajně firmě mohlo být i odpuštěno penále za nedodržení termínu.

S tím ovšem zásadně nesouhlasí Rendl. „Zastupitelé jsou povinni hájit zájmy města, a ne promíjet penále, která jsou smluvně daná. Aby na takovou zákulisní dohodu přistoupili, museli by být motivováni jinak než zájmy města,“ podotkl Rendl.