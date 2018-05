Majiteli pozemku se nelíbí oprava jímky, žene ji až na ministerstvo

Majitel parcely tvrdí, že tu kompletně vyrostla nová stavba bez povolení. Stěžoval si kvůli tomu už na kraji, ten ale jeho námitky zamítl. Teď se proto rozhodl věc řešit hned se dvěma ministerstvy.



„Na potřebu opravit stanici jsem upozorňoval od roku 2007, kdy začala prosakovat. Projektová dokumentace ukazovala, že bude postaveno to samé a se stejnými rozměry, na což dostala obec stavební povolení,“ řekl Burian.

Skutečnost je ale podle něj taková, že vzniklo něco úplně nového, takže tady postavili černou stavbu. „Podal jsem stížnost na kraj, kde jsem ale zjistil podjatost, proto jsem v těchto dnech požádal o rozklad na ministerstvu vnitra a ministerstvu zemědělství,“ potvrdil Burian.

Přesto, že už je předposlední květnový den, ještě v pátek odpoledne a během soboty dva dělníci na čerpací stanici pracovali a ubourali zhruba půl metru zídek vystupujících nad zem. Tento zásah provedli na popud vedení Velkého Března, aby stavba odpovídala projektové dokumentaci.

Jde jen o obnovu stavby, říká starosta

Starosta obce Michal Kulhánek ale nesouhlasí s Burianovým tvrzením, že by vyrostlo cokoli bez zákonných povolení.

„Pan Burian se snažil dokázat, že šlo o novou stavbu, to ale není pravda, jedná se pouze o obnovu, na kterou povolení od vodoprávního úřadu máme. Smluvně bylo zajištěno předání do konce dubna, to se ale ještě nestalo, z čehož pro zhotovitele budou vyplývat smluvní pokuty,“ upozornil Kulhánek.

„Stavba nebyla zhotovena přesně podle toho, jak říká projektová dokumentace, nadzemní část byla o třicet centimetrů vyšší. Tu ale pracovníci stavební firmy snížili a vše už tak je v pořádku. Ubourání jsme po firmě požadovali my, a protože nešlo o žádný nadstandard nad smluvní podmínky, nebudeme za to nic platit,“ popsal starosta.

Jednatel stavební společnosti Ravek Pavel Přeučil, která stavbu valtířovské stanice prováděla a se kterým se MF DNES spojila, nechtěl celou věc nijak komentovat. „Myslím, že na informace ohledně stavby nemáte nárok. Je to obchodní věc mezi námi a obcí,“ uvedl pouze.

Čerpací stanice stojí na pozemku od roku 1987 a svádí vodu z kolonie do čističky, která stojí mezi Valtířovem a Velkým Březnem. Původně byla celá zakryta vzrostlými keři, které ale byly kvůli stavbě pokáceny, takže nyní je vše vidět.

„Aby to vypadalo jako podzemní stavba, zakryli to tím, že sem navezli několik náklaďáků zeminy. Navíc je tam problém, že v projektu nikdo neřešil oddělení splaškové kanalizace. Při velkém dešti tak stanice nepojme všechno, splašky vytékají na můj pozemek a znehodnocují ho,“ stěžuje si na další věc Burian.