Bezobalový obchod přivedl k omezení plastů i některé dodavatele

Prodejna sídlí v Rumburku a názvem Násypka odkazuje k tomu, jak tu nakupování vypadá – zboží se lidem odsype či odlije a ti si ho odnášejí v nádobách, které si sami přinesli. Pro tento přístup už navíc majitelka nadchla nejen zákazníky, ale i některé dodavatele.

„Sledovaly jsme s kamarádkou, jak všude v republice podobné obchody vznikají, a protože nám tu chyběl, neboť nejbližší je až v Děčíně, dostaly jsme nápad ho otevřít. Do finále jsem to pak dotáhla už sama, kamarádka nakonec neměla podmínky se tomu věnovat,“ přibližuje Klásková start svého podnikání.

S rozhodnutím jí prý hodně pomohl i názor mnoha lidí, se kterými se o tomto tématu bavila.

„Říkali, že by to uvítali. Spousta lidí dnes přemýšlí, jaký vliv mají na okolní svět, o problémech s odpadem se hodně mluví. A mě nebaví být člověk, který o něčem jen mluví, tak jsem si řekla, že pro to něco i udělám,“ usmívá se mladá žena, která je přitom původní profesí zdravotní sestra.

V regálech jejího obchodu lidé najdou sortiment od jídla přes drogerii až po hygienické pomůcky, s nímž lze pokrýt značnou část potřeb domácnosti. Základ tvoří potraviny.

Do nádob tu zákazníkům odsypou všemožné těstoviny, mouku, luštěniny, ořechy, sušené ovoce, ale i čaj, kávu, lámanou čokoládu na váhu, koření či ochucovadla.

„Máme i stáčený ocet a brzy přibudou také oleje, čekáme jen na nádoby. Chceme mít vše, co běžně hospodyňky doma používají,“ říká Klásková.

Nechybějí ani mléčné výrobky, které bere z biofarmy v Arnultovicích. Tato spolupráce je zároveň jedním z příkladů, jak se ke snaze omezit zbytečné obaly přidávají i firmy.

„Třeba sýry a tvaroh jsme od nich zpočátku brali v plastu, ale podařilo se nám domluvit, že to budou dávat do zálohovaného skla. Jiná firma, která dováží koření, nám zase sama nabídla, že nám ho bude vážit do našich nádob,“ přibližuje Klásková.

Řada výrobků také pochází od dodavatelů z okolí a necestuje přes půl světa. „Snažíme se tu regionální výrobky sdružovat, je tu kolem spousta šikovných rodinných firem. Třeba ořechy či fíky samozřejmě musíme brát odjinud, ale tak čtvrtina sortimentu je lokální a chceme ten podíl ještě zvyšovat,“ podotýká.

Vedle potravin je pak v nabídce i vybraná drogerie či potřeby do domácnosti, které zase umožňují omezit jednorázové výrobky – organické dámské hygienické pomůcky, látkové vložky a dětské pleny nebo rozložitelné sáčky do odpadkového koše.

„Všechno to jsou kompostovatelné věci, které když vyhodíte, tak můžete být v klidu, že tu nebudou dalších 200 let,“ usmívá se Klásková.

Zájemců o takové nakupování je podle ní dost. Vracejí se, přibývají i noví a obchod a jeho ideu si pochvalují. Mnozí se pak prý i zajímají, jak by mohli doma ještě dál přispět ke snižování odpadu.

„Chystáme proto i workshopy, třeba besedu na téma vánoční svátky, kde nabídneme tipy, jak balit dárky, aby zbytečný odpad nevznikal,“ dodává Klásková.