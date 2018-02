Most a Jirkov oceňují zóny bez doplatku na bydlení. Funguje to, říkají

„Opatření bereme jako určitou prevenci před zhoršováním současné situace ve vybraných lokalitách. Rozhodně to tam teď není horší než dříve,“ řekl starosta Jirkova Radek Štejnar, kde opatření platí v části Nových Ervěnic, Chomutovské a Krušnohorské ulici.



Most má nejširší počet vybraných lokalit s omezením doplatku v kraji. „Opatření si pochvalují v ulici Javorová, kde je podle nás druhá nejhorší situace ve městě. Podle posledních zpráv se tu od konce roku uvolnilo už deset bytů a zatím se do nich jiní problémoví nájemníci nestěhují,“ poukázala na skutečnost náměstkyně mosteckého primátora Markéta Stará.

Celé problematice se chtějí v Mostě věnovat více. „Pravidelně provádíme mapování sociální situace a teď chceme mít i zpětnou vazbu, jak funguje toto nové obecné opatření,“ dodala náměstkyně s tím, že vyhodnocení situace chystá město za dva měsíce.

Z hlediska klidu je nejhorší lokalitou v Mostě zřejmě blok domů Stovky, který leží hned na dohled od mosteckého magistrátu.

Paní Ivana, která žije v této oblasti už čtrnáct let a doplatek na bydlení tak dostává, si nestěžuje. „Od té doby, co odsud odešla v létě jedna rodina olašských Romů, která tu několik let všem znepříjemňovala život, je tu klid. Do našeho domu se nedávno přistěhovaly tři nové rodiny. Ty už tedy doplatek asi nemají, ale vím, že pracují, tak si asi na nájem vydělají,“ sdělila Ivana.

Více volných bytů

V Jirkově, kde uvedli omezení doplatků na bydlení do praxe jako první v kraji (už v listopadu 2017), mají podle Štejnara více volných bytů.

„Těžko ale říct, jestli je úbytek nájemníků jen kvůli zmíněnému doplatku. Počet obyvatel Jirkova posledních pět let klesá, tak ani toto zjištění není zatím tak jednoznačné. Minimálně se ale situace v dotčených domech uklidnila,“ poznamenal starosta.

Od prosince platí opatření i ve Varnsdorfu nebo Děčíně. „Vzhledem k tomu, že se opatření týká jen nově příchozích a omezení doplatku platí pouze v jednom panelovém domě v Zelené ulici, tak se o nějakém zásadním zklidnění zatím nedá hovořit. Na hodnocení je ještě moc brzy,“ uvedla Markéta Lakomá, mluvčí Děčína. Obdobně to vnímají i ve Varnsdorfu.

Ani v jednom městě zatím nezaznamenali, že by se problémoví nájemníci začali ve větším počtu stěhovat do jiných částí města, kde doplatky dostávat mohou.

Radnice dostaly nástroj na omezení přílivu nekontrolovatelného množství nových nájemníků v polovině loňského roku.

„Teď jenom doufáme, že nám tato možnost zůstane. Jak se ukazuje, tak je to první skutečně účinný nástroj v boji s problémovými nájemníky,“ přiblížila Markéta Stará na aktivitu části senátorů, kteří chtějí omezování doplatků zarazit.