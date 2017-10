Zavázaná krabice věznila osm koťat, jedno nepřežilo

„Přinesla nám je nějaká paní. V zauzlované bedně bylo nacpaných osm různě starých koťat od různých koček. Odvezli jsme je na veterinu, kde je napíchali antibiotiky. Ta nejmenší na tom byla nejhůř,“ líčí vedoucí útulku Eveline Jahelková.



Útulek případ zveřejnil na Facebooku a diskutující chování člověka, který takto koťata odložil, ostře odsoudili. Například Alena Novotná vzkazuje těm, kdo takto zachází se zvířaty, že by je také nacpala do krabice, aby byli potmě, v zimě a bez jídla a pití. „Jsou to normálně hyeny,“ píše.

Vedoucí útulku na adresu majitele koček říká, ať si „poklepe na rameno“, jak „elegantně“ se zbavil odpovědnosti. „Měl by si především nechat své kočky vykastrovat,“ konstatuje.

„My, co zachraňujeme zvířecí duše, se s podobnými případy setkáváme čím dál častěji. Před měsícem nám jiná paní přinesla dvanáct nemocných koťat v pytli, který našla u kontejneru. Dvě nepřežila,“ dodává Jahelková.

„Ve zvířecím útulku pracuji sedmnáct let, ale to, co se děje letos, jsem nezažila. Lidé nám hází koťata už i přes plot nebo je nechávají před útulkem,“ podivuje se.