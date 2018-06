Ústečtí policisté dostali medaile za záchranu dětí z hořícího domu

„Jednalo se o hrdinský čin. Jejich duchapřítomnost, iniciativa a vytrvalost měla zásadní vliv na záchraně životů hned několika dětí. Já si takových činů nesmírně vážím,“ zdůvodnil Tuhý své rozhodnutí ocenit ústecké policisty.



Tomáš Paseka, David Kolář, Jan Jirkovský a Stanislav Pirot vyjeli 22. března ráno k hořícímu třípatrovému domu v Hrbovické ulici jako prvosledová hlídka. Z druhého patra se už valil černý štiplavý kouř.

„Neváhali ani minutu a do domu vběhli. Přes hustý dým v chodbě se jim ovšem nepodařilo do druhého patra dostat, tak se pokoušeli do bytu proniknout přes vedlejší dům a jeho střechu,“ popsala událost ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

„Naštěstí v tu dobu už přijížděli hasiči. Po několika minutách hasiči s dýchacími přístroji začali z domu vynášet nejprve děti a následně dospělé. Policisté pomáhali dětem dýchacími přístroji, jednomu dítěti provedli několikrát masáž srdce a zachránili mu tak život,“ zdůraznila Hyšplerová.

„Kolegové situaci nepodcenili, když na místo dorazili jako první a byli přesvědčováni, že v hořícím domě se už nikdo nenachází,“ vyjádřil Tuhý svůj obdiv zachráncům, kteří slouží u policie necelé čtyři roky.

Udělená medaile je podle něj jen pomyslnou tečkou za jejich hrdinským činem.

„My si ale tento příběh budeme připomínat, protože právě takoví policisté musejí být morálními vzory pro své kolegy a také pro veřejnost,“ uzavřel policejní prezident.



Záběry těsně po požáru bytového domu v Předlicích:

VIDEO: Po požáru v Předlicích skončilo 20 lidí v nemocnici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu