Obžalovaný z útoků na 162 dívek netrpí deviací, shodují se znalci

Odborníci dospěli k názoru, že obžalovaný je všestranně nevyzrálý. Při sexuologickém vyšetření podle sexuologa Luďka Daneše nejvíc reagoval na dospívající dívky, což je ale s ohledem na jeho věk 22 let obvyklé. Následovaly dospělé ženy a teprve až pak s odstupem malé dívky.



Podle znalců Pulpán není pedofil. I tak ale navrhují sexuologickou léčbu. „Není nebezpečný pro společnost, že by někomu ublížil. Pokud by se ale dostal k možnosti komunikovat s dívkami, mohlo by se to chování opakovat,“ uvedl Daneš.

Kontakt s velmi mladými dívkami zvolil podle znalců Pulpán proto, že se mu s nimi snáz komunikovalo, což také ukazuje na jeho nezralost.



Obžalovaný podle státní zástupkyně Lenky Letáčkové zaútočil přes internet na 162 dívek. Obžaloba uvádí, že zakládal v letech 2012 až 2015 smyšlené profily na Facebooku a na komunikačních aplikacích Skype a ICQ a navazoval kontakty s dívkami ve věku od 7 do 24 let (více o případu zde).

Poškozená vypovídala odjinud, aby se s ním neviděla

Obětem bylo nejčastěji mezi 10 a 12 lety, on sám se nejčastěji vydával rovněž za nezletilou dívku. Z obětí mámil nejprve erotické fotografie. Když mu je poslaly, začal je vydírat tím, že je zveřejní a požadoval po nich pornografii. Některé oběti pak před webkamerou masturbovaly a močily.

Část dnešního jednání probíhala s vyloučením veřejnosti. Před soudem vypovídala sestra jeho někdejší přítelkyně, kterou podle obžaloby Pulpán jako jedenáctiletou zneužil.

Pulpán na výslechu školačky trval, obvinění z pohlavního zneužití už dříve odmítl. Podle obžaloby nezletilou dívku líbal a osahával na intimních partiích. Poškozená vypovídala z výslechové místnosti, aby se s Pulpánem nemusela setkat.

Hlavní líčení bude v následujících týdnech pokračovat čtením výpovědí dívek. Prozatím jich soud přečetl sedmdesát. Spis je mimořádně obsáhlý, má přes 11 tisíc stran.

Obžalovaný Pulpán v prosinci 2017 před krajským soudem: