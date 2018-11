Zastupitelé ANO v ústeckých Neštěmicích hnutí opustí, podpoří vítěze voleb

Koalice má v neštěmickém patnáctičlenném zastupitelstvu většinu deseti hlasů. Obvod dál povede dosavadní starostka Yveta Tomková z hnutí Vaše Ústí.

Neštěmice jsou tak jediným ze čtyř ústeckých obvodů, jehož vedení nekopíruje dohodnutou koalici na magistrátu. ANO se totiž ve městě spojilo s dosud vládnoucím UFO, jehož jsou hnutí PRO! Ústí a Vaše Ústí protiváhou.

Po dohodnuté koalici na magistrátu tato hnutí náhle skončila v opozici i v centrálním obvodě a na Střekově, přestože v těchto obvodech PRO! Ústí vyhrálo, a na Severní Terase, kde bylo Vaše Ústí druhé (o situaci v obvodech zde).

Nezávislý zastupitel Neštěmic Roman Fikar, který bude navržen na místostarostu, řekl, že jedním z hlavních důvodů odchodu třech zastupitelů z ANO byl nesoulad ve sjednávání budoucích koalic v obvodech města.

„Oznámil jsem odstoupení v neděli večer, důvodů byla celá řada. Jeden z nich je slib, že si můžeme koalice na obvodech domlouvat sami. My jsme to udělali. Bohužel po delší době, kdy jsme byli téměř dohodnuti, od toho bylo upuštěno a koalice, která vypadaly, že jsou ideální, se rozebraly. A po kouskách se začaly stavět koalice, které nerespektují vůli voličů,“ řekl Fikar.

Po letošních komunálních volbách jsou to první tři zastupitelé, kteří řady ANO opustili.

Byl to B tým paní Tomkové, reagoval lídr ANO

Podle Fikara nelze obcházet vítěze voleb. „Je to nízká politická kultura. Nemohu se přes to přenést a to je pro nás hlavní důvod odchodu. Reakce byla různorodá, ale nelituji toho. Jsem přesvědčen, že jsem udělal dobře. Někteří mě za to chválit nebudou, jiní mi vyjadřují svoji podporu s tím, že se nic nezmění,“ poznamenává Fikar.

Lídr ANO a zřejmě budoucí primátor Ústí Petr Nedvědický řekl, že jej krok tří členů hnutí překvapil.

„Zvláště ta forma, kdy toto rozhodnutí pan Fikar předal nejprve médiím, potom Yvetě Tomkové a pak teprve krajské poslankyni za ANO Evě Fialové. Nečekal jsem to a začínám si myslet, že paní Tomková si vytvořila takový B tým a že si to pojistila,“ reaguje Nedvědický.

ANO už všechny tři odchozí členy vyzvalo, aby se vzali svých mandátů. „Ale oni podepsali koaliční smlouvu a tvrdí, že si mandát ponechají, když je volili voliči. Domnívám se, že kdyby pan Fikar šel sám za sebe, tak by rozhodně tolik hlasů nezískal. Bylo to díky značce ANO,“ míní Nedvědický a věří, že krok odpadlíků nebudou další členové následovat.

„Podle mě je zakopaný pes v tom, že pan Fikar chtěl být v každém případě ve vedení odvodu,“ dodal.

Koalice chce silnější obvody

Ustavující zasedání se v Neštěmicích uskuteční 15. listopadu. Prioritou dohodnuté koalice je mimo jiné výkup nemovitostí, oprava bytových domů, vytvoření nového zázemí pro činnost policie ve čtvrti Krásné Březno, opravy chodníků či užší spolupráce s magistrátem. Koalice chce prosazovat posílení role obvodů.

Střekovu vládnou náhradníci Kuriózní volbu vedení má za sebou obvod Střekov. Starostou se stal Petr Vinš z hnutí Za lepší Střekov, který se původně nedostal do zastupitelstva. Svého mandátu se tak musel nejprve vzdát zastupitel Petr Bandas. Místostarostu tu bude dělat mimo jiné Aleša Kymličková z ODS, ani ona však v zastupitelstvu původně nebyla. Dostala se tam až po rezignaci její kolegyně Miroslavy Lazarové. V radě pak usedne za hnutí PRO Zdraví a Sport Stanislav Dunaj mladší. Také on se do zastupitelstva dostal až poté, co rezignoval původně zvolený David Cihlář. Volby na Střekově vyhrálo hnutí PRO! Ústí s dosavadní starostkou Evou Outlou, skončilo však v opozici.

O spolupráci hnutí Vaše Ústí s PRO! Ústí a ANO se v obvodu hovořilo hned po volbách. „Celé čtyři roky to fungovalo bez problémů. Pracovali jsme tak, aby se obvod posouval dopředu a v tom chceme pokračovat,“ uvedla Tomková.

ANO se v Ústí nad Labem před třemi lety zcela rozpadlo. Tehdy část zastupitelů ANO odvolala vedení složené ze stranických kolegů a hnutí PRO! Ústí. Pak zastupitelstvo zvolilo do vedení města druhou část zástupců ANO a UFO.



Předseda hnutí Andrej Babiš to tehdy označil za ukázkový puč, od kterého se vedení strany distancovalo a ústeckou buňku zrušilo. V roce 2015 založilo ANO v Ústí nad Labem novou buňku, jejímž předsedou se stal podnikatel Nedvědický. Část původních zastupitelů ze zrušené buňky ANO je nyní v hnutí UFO, část v hnutí Vaše Ústí.

Sám Nedvědický před lety zbohatl na výhodném nákupu a prodeji pozemků v Krupce na Teplicku. Případem se zabývala i policie, věc ale odložila.

O platnosti voleb v obvodu Neštěmice rozhodoval soud kvůli podezření, že v něm hnutí UFO nakupovalo hlasy voličů. Nakonec rozhodl, že předložené důkazy jsou nedostatečné.