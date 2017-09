Krajští radní odmítli obří haly u Rtyně a Modlan, obyvatelé si oddechli

Záměr postavit v blízkosti rychlostní silnice R63 z Teplic k dálnici D8 sedm obřích železobetonových hal oznámila brněnská společnost Amec Foster Wheeler (psali jsme o tom zde).

Společnost projekt předložila na krajský úřad k posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

Business Park Teplice se měl rozkládat na ploše více než 138 tisíc metrů čtverečních, tedy téměř dvaceti fotbalových hřišť. Nejmenší hala měla mít 8 237 metrů čtverečních, největší pak více než čtyřnásobek.



„Rada Ústeckého kraje se záměrem nesouhlasí. Na základě podkladů se ukázalo, že je to rozsáhlý areál, který by znamenal velký dopravní zásah, zábor orné půdy, vliv by měla stavba na spodní vody,“ informovala mluvčí krajské samosprávy Lucie Dosedělová.

Na tahu je teď opět investor

Projekt připomínkovaly i okolní obce, materiály proti výstavbě hal zaslali na krajský úřad například zastupitelé Rtyně nad Bílinou a Modlan. A nakonec dosáhli svého, krajští radní záměr zamítli.

„Máme radost, že to shodili ze stolu. Možná to bylo i na základě našeho vyjádření, které jsme k plánované stavbě poslali,“ uvedl starosta Rtyně nad Bílinou Jaroslav Liška.

Podobný názor zastává i zastupitel Modlan Pavel Rajčan. „K projektu jsme poslali vyjádření v rámci připomínkovacího řízení. Lidé z naší obce kvitují, že se to zastavilo,“ řekl.

Nyní je na tahu opět investor stavby, který může projekt přepracovat a znovu ho předložit k posouzení. Do té doby však stavební povolení nedostane.

Investorem je teplická společnost PH-Real, jejímž většinovým majitelem je Jan Benda. Jeho bratr Petr je bývalým vlivným krajským politikem a momentálním lídrem DSSS v Libereckém kraji pro volby do Poslanecké sněmovny. Ve zmíněné společnosti je navíc členem dozorčí rady.

„Oslavovat ještě nebudeme, ale věříme, že se tady nakonec nic stavět nebude,“ podotkl starosta Rtyně nad Bílinou s tím, že pokud společnost podá další návrh, obec proti němu bude určitě bojovat.



Na dotaz, zda bude Amec Foster Wheeler projekt pro investora předělávat, ředitel společnosti Petr Vymazal odpovídat nechtěl. „K situaci nebudu dávat žádné vyjádření,“ sdělil pouze.