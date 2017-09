Muzeum objevilo cenné lehokolo z roku 1880, ve světě je jich jen deset

„Duchcovské muzeum nás v létě požádalo o zapůjčení nějakých historických kol na tematickou výstavu. Tam naše sbírkové kusy viděl sběratel historických kol Jan Králík, jemuž se při pohledu na lehokolo sevřelo srdce,“ popsal cestu k objevu unikátu kurátor technických sbírek ústeckého muzea Martin Krsek.



Bicykl má zvláštní způsob pohonu, místo šlapek a řetězu jsou táhla podobně jako u šlapacích aut.

Ve své době představovalo toto řešení průkopnický krok. Jeho konstruktér, zámečník a kovář Erlach, nabídl totiž bezpečnější jízdu než na tehdy obvyklých vysokých kolech. U Erlachových kol seděl jezdec jen kousek nad silnicí, vlastně napůl ležel.

„Erlach měl se svými koly úspěch, dokonce inspiroval vznik prvního cyklistického klubu v Rakousku,“ poznamenal Krsek.

Kolo patří do počátku výroby

Do své smrti roku 1885 Erlach vyrobil odhadem 200 kusů, nejvyšší známé výrobní číslo je 165. Dva z deseti existujících exemplářů jsou v České republice. Výrobní číslo ústeckého kola je 56, patří tedy do počátků výroby.

Do ústeckého muzea se tento bicykl dostal v roce 1930 jako nález. „Sice zrezivělý, ale už tehdy zajímavý. V průběhu let prošlo kolo dvakrát restaurováním. Je plně pojízdné,“ dodal Krsek.

Erlachův systém brzy upadl v zapomnění, protože od roku 1895 si světem razil cestu bicykl současné konstrukce se středovým rámem a dvěma stejně velkými koly.

Další vzácný bicykl ve sbírkách

Při následné konzultaci s historikem a sběratelem Králíkem vyšlo najevo, že i další bicykl ze sbírek ústeckého muzea je mimořádně hodnotný. „Jde o vysoké závodní kolo, které roku 1929 daroval místní spolek cyklistů,“ upřesnil Václav Houfek, ředitel Muzea města Ústí nad Labem.

„Bylo postavené v Británii kolem roku 1890 a je na něm unikátní to, že má už pneumatiky. To byl tehdy čerstvý vynález Johna B. Dunlopa,“ komentoval další objev Králík. Běžná kola do té doby jezdila na pryžových obručích.

Oba bicykly budou lidé moci obdivovat od 28. září na specializované výstavě Kolo 1817-2017 v Severočeském muzeu v Liberci. Tato výstava soustředí exklusivní kolekci ojedinělých typů kol z českých muzejních i soukromých sbírek, aby připomněla 200 let vývoje bicyklů.