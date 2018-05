Začal průzkum, který má určit, jestli bude obchvat Bíliny v tunelu

Bílina usiluje o obchvat už déle než 30 let. Momentálně je po několika předchozích odmítnutých návrzích na stole takzvaná varianta X s tunelem pod hlavní silnicí I/13.

„Před Bílinou by auta vjela do tunelu a za městem by vyjela zase na povrch,“ přibližuje hejtman Ústeckého kraje a zároveň starosta města Oldřich Bubeníček.

„Pokud by ani tato varianta nedopadla, tak už si nedovedu představit, jaká jiná by se ještě hledala,“ glosuje dosavadní marné snahy o úspěch.



Zahájení průzkumu však neznamená, že by se tunelová varianta přiblížila. Průzkum má jen říct, jaké jsou v místě geologické poměry.

„Výsledky budou podkladem pro rozhodnutí o proveditelnosti tunelového řešení,“ upozorňuje Václav Havlan z chomutovského Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s tím, že předpokládaná doba dokončení průzkumu je třetí kvartál letošního roku.

Stavět by se začalo za 10 až 15 let

Výsledky firma následně předloží zastupitelům Bíliny i ministerstvu dopravy a teprve pak se rozhodne, zda se ke stavbě tunelu přistoupí.

„Uvidíme, co průzkum přinese. Už teď je ale jasné, že stavět by se nezačalo dříve než za 10 až 15 let. Takže se to tak jako tak týká spíše příštích generací,“ uvědomuje si Bubeníček.

Velkou neznámou jsou navíc finanční náklady. Bubeníček je odhaduje až na 7 miliard korun. O polovinu levněji před lety vycházel východní obchvat (varianta A), přesto byl vyhodnocen jako neekonomický.

„Byl příliš dlouhý a neměl by správný efekt. Auta by stejně jezdila přes město a obchvat by tak nebyl plně využitý,“ vysvětluje to Bubeníček.

Tato varianta je momentálně pozastavená, teoreticky na ni ale může znovu dojít. Až do roku 2021 jí totiž byla prodloužena platnost studie EIA, jež posuzuje vliv stavby na životní prostředí a je nezbytná k realizaci.



Cena varianty X lidi překvapila

Nad orientační cenou varianty X s tunelem se mezitím pozastavují i lidé na sociálních sítích. „Varianta A se nezačala dělat, protože na ni nebyly peníze, a nynější varianta je o 3,5 miliardy dražší?“ diví se třeba na Facebooku Daniel Kodad.

„Sedm miliard za čtyřkilometrový obchvat? To bude ten asfalt obohacený 24karátovým zlatem? Zběžně to počítám a kilometr tunelu by vyšel skoro stejně draho jako kilometr železničního dvojtunelu pod kanálem La Manche. Ten se ale hloubil 45 metrů pod mořem,“ napsal další z uživatelů Robert Adámek.

Podle obyvatel se problém s obchvatem, o jehož výstavbě se mluví už od 80. let, zase jen oddálí. Aspoň dílčí zlepšení situace se ale přece jen chystá.

„S ŘSD se mi podařilo vyjednat alespoň odhlučnění kruhového objezdu, který vede přes řeku k nákupnímu centru. Bylo mi slíbeno, že se plánuje ještě letos odhlučnění této křižovatky,“ uvedl Bubeníček.