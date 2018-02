Byznys s chudobou už nesype, podnikatelé ve Varnsdorfu prodávají byty

„Jsme obchodníci a toto podnikání už není pro nás výhodné,“ potvrdil Jan Pražák.

Loni v prosinci totiž vstoupilo v platnost městské opatření na omezení doplatku na bydlení pro nově přistěhované a už půl roku předtím město stanovilo maximální výši nájmů a služeb v pronajímaných bytech. Díky stanovenému maximálnímu nájmu šetří stát ve Varnsdorfu půl milionu korun měsíčně.

I kvůli těmto opatřením mají Pražák s Němcem dvacet bytů volných. Zůstaly po lidech, kteří si našli bydlení jinde, a noví nepřicházejí.

Za každý byt – jsou převážně o velikosti 1+1 nebo garsonky – původně chtěli 200 až 300 tisíc korun. Nyní 23 bytů nabízejí v elektronické dražbě za 1,7 milionu korun. Jeden byt by tak vyšel v průměru zhruba na 70 tisíc korun. Přednost bude mít nejvyšší nabídka. Zda je prodají s nájemníky, nebo bez nich, zatím není jasné.

„Nájemníci mají ve smlouvách podmínku, že jim můžeme v případě prodeje vypovědět smlouvu s okamžitou platností, s tím do bydlení u nás šli, takže vyprázdnit byty by nebyl problém,“ poznamenal Pražák.

Kam se stovky lidí přestěhují, není jasné

Kam by se pak několik stovek lidí i s dětmi stěhovalo, Pražák neví, nemá za povinnost jim náhradní bydlení poskytnout.

O byty by mělo zájem město Varnsdorf. Jenže původní cena byla pro městskou kasu neakceptovatelná a zatím se radní s Pražákem a Němcem na jiné nedomluvili.

„Kdyby prodávali panelák jako celek, tak by se o tom ještě dalo uvažovat, ale oni všechny byty nevlastní, některé patří jiným majitelům,“ řekl varnsdorfský místostarosta Josef Hambálek. Pro město je přijatelná cena 60 až 100 tisíc korun za byt.

Podobných bytů za nízké ceny už Varnsdorf od jiných vlastníků koupil šestnáct. Zatím jsou zakonzervované, čekají na opravy. Kupovat byty ve vyloučených lokalitách doporučila městu i Agentura pro sociální začleňování jako jeden ze způsobů, jak taková problémová místa zlikvidovat.

Do uvolněných a následně opravených bytů by pak mělo město nastěhovat lidi, kteří nebudou odkázaní jen na pomoc státu.

Na cenu od města nechtějí vlastníci přistoupit

Pražák s Němcem na cenu navrženou městem zatím nechtějí přistoupit a věří, že částka 1,7 milionu za třiadvacet bytů se v aukci vyšplhá výše.

„Rádi bychom dostali víc, vždyť jsme do těch domů, které vlastníme od roku 2010, investovali miliony korun. Mají zateplené fasády, plastová okna, opravené střechy, nové stoupačky,“ podotkl Pražák.

To, že samotné byty a společné prostory jsou ale nyní zdevastované a plné špíny, připustil, ale zároveň dodal, že rekonstrukce bytů by nebyla až tak nákladná. „Jeden byt by vyšel asi na 50 tisíc, nechali jsme si dělat cenovou nabídku,“ tvrdil Pražák.

O tom, zda se Varnsdorf do aukce přihlásí, rozhodnou zastupitelé 22. února.

Pokud se Pražákovi s Němcem byty podaří prodat jinému zájemci a nájemníci budou muset z bytů pryč, město jim s bydlením nepomůže. Volných bytů má jen hrstku a ubytovna nemá takovou kapacitu, aby se do ní vešly stovky lidí.

Radnice teď sleduje, co bude s domy v Hrnčířské ulici. Ty jejich vlastník prodával v prosinci.

„Pokud by se tam měli stěhovat chudí lidé z jiných měst a měl by tam začíst kvést obchod s chudobou, opatření na zamezení doplatku na bydlení budeme uplatňovat i tam. Zatím ale nevíme, kdo domy koupil,“ dodala Romana Cupalová z varnsdorfské radnice.