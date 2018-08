Osm obcí Šluknovska chce samo svážet odpad a lidem vážit popelnice

„Vypsali jsme výběrové řízení na firmu, jež by svoz zabezpečila, ale přihlásila se jediná a s cenou, kterou jsme nemohli akceptovat. Proto jsme se rozhodli další řízení nevypisovat, ale založit společné technické služby,“ řekl starosta Jiříkova a předseda Sdružení pro rozvoj obcí Šluknovska Michal Maják.

Vedle Jiříkova jde o Lipovou, Vilémov, Staré Křečany, Doubici, Rybniště, Horní Podluží a Velký Šenov.



Se založením společné firmy starostové čekají, až bude po komunálních volbách.

„Pokud uhájíme své posty a firmu založíme, tak chceme, aby lidé platili skutečně jen za to, co vyprodukují. Pokud budou odpad třídit, bude méně směsného. Každou popelnici by sběrný vůz zvážil a my bychom měli přesnou evidenci toho, kolik odpadu každý obyvatel vyhodil,“ dodal Maják.

Ušetřili by ti, co třídí

Kdyby se nápad ujal, mohli by za svoz odpadu ušetřit právě ti, kteří jej třídí. Takový odpad mohou obce prodat, za uložení směsného však platí.

Nově založené technické služby by musely mít i sběrná auta, která by byla schopná popelnice vážit.

„Takové vozy existují, každá popelnice by měla čip, zvážila by se před a po výsypu. Auta by obce zakoupily společně. Založení technických služeb by nás vyšlo asi na deset milionů korun, měly by dva kuka vozy a trasy naplánované tak, aby zbytečně nejezdily desítky kilometrů a navíc mezi jednotlivými obcemi,“ spočítal Maják.

Věří, že se společnou firmu podaří založit a že v dalších letech se do ní přihlásí i další obce Šluknovského výběžku.