Ministerstvo podalo trestní oznámení v kauze Nupharo Park

Resort, který před pěti lety rozhodl poskytnout projektu kampusu evropskou dotaci 300 milionů korun, v souvislosti s Nupharo Parkem provedl veřejnosprávní kontrolu. Výsledkem bylo několik nesrovnalostí.

„Objekty byly vybudovány jako skladové a výrobní haly. To však neodpovídá původnímu záměru projektu vybudovat prostory, ve kterých bude probíhat výzkum a vývoj,“ stojí například ve zprávě pojednávající o závěrech kontroly, jejíž části zveřejnil server lidovky.cz.



Následně ministerstvo rozhodlo, že si nechá zpracovat ještě vnitřní audit kvůli dohledu ze strany úředníků během proplácení dotace. A na základě jeho výsledků podalo trestní oznámení.

„Bylo podáno pro podezření z trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie. Příjemce dotace (Nupharo) totiž zásadně porušil podmínky přidělení dotace, mimo jiné neproplácel faktury dodavatelů. Úředníci tedy měli zastavit proplácení, což se nestalo,“ sdělila MF DNES mluvčí resortu Štěpánka Filipová.

Areál vybudovaný zhruba za 750 milionů korun měl posloužit hlavně firmám zabývajícím se rozvojem technologií.

„Chtěl bych, aby se Nupharo kampus stal symbolem růstu a líhně nových věcí, jež přispějí ke zlepšení života,“ říkal nadšeně v roce 2015 při dokončování stavebních prací developer Milan Gánik.

Několikrát v insolvenci

Jenže realita je jiná. Park se od té doby ocitl už několikrát v insolvenci. Letos v lednu pak Městský soud v Praze poslal firmu do úpadku s tím, že „souhrn jejích závazků významně převyšuje hodnotu jejího současného majetku“. V březnu pak do konkurzu, což má mít za následek rozprodej jejího majetku.

Sám Gánik už v předluženém Nupharo Parku nefiguruje. Vyjádření společnosti Nupharo Park se MF DNES nepodařilo získat. Kontrolu nad ním teď drží insolvenční správkyně.

Ministerstvo nehodlá podat podnět Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

„Nebylo by to v této fázi účinné. Pokud OLAF zjistí porušení, danou věc v rámci úkonů trestního řízení zpravidla předává do České republiky. OLAF už dříve provedl předběžnou analýzu dostupných informací týkajících se Nupharo Parku. Po ní rozhodl, že neotevře vyšetřování, protože shledal, že národní autority mají lepší podmínky k tomu, aby záležitost prověřily,“ uvedl David Hluštík z ministerstva průmyslu a obchodu.