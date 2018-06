Nový majitel BusLine chce od kraje více peněz, jinak autobusy nevypraví

„Krajský úřad s bývalým vedením společnosti nekomunikoval a vše odmítal. Problém je v milionech a situace je tak našponovaná, že pokud se kraj nyní k problému nepostaví čelem, je riziko zastavení dopravy obrovské,“ řekl Tomáš Dolejší, jednatel společnosti Autobusová doprava Podbořany (ADP).

Doprava podle něj může být zastavena v řádu několika dnů. „V první fázi na Ústecku, Děčínsku a Litoměřicku,“ upozornil Dolejší.

ADP převzala celou firmu BusLine. Ta s 250 řidiči zajišťuje dopravu v osmi oblastech kraje na 85 linkách. Hrozba se týká 41 z nich, přičemž některé zajíždějí do obcí a měst, kde nejezdí vlaky, a autobus je tak pro obyvatele jediným řešením. Týká se to například obcí v Českém středohoří – Rýdeče, Verneřic či Adolfova.

První krize v dopravě kvůli stávce řidičů za vládou slíbené platy přišla loni na začátku roku. Nakonec kraj s firmami podepsal dodatky smluv, ve kterých se BusLine zavázal dopravu zajišťovat do 30. června 2019.

Předešlá hrozba zastavení dopravy

Kvůli lednovému zvýšení platů řidičů společnost ovšem od kraje chtěla další peníze a opět hrozila zastavením dopravy.

„Dopravci se loni dobrovolně zavázali, že jim peníze stačí na dva roky. Nyní jsme v polovině období a přicházejí, že chtějí znovu přidat. To je problém. Budeme s novým vlastníkem jednat a budeme požadovat, aby řádně zajistil dopravu, za kterou platíme,“ uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Komínek.

Kolik ztrátová firma BusLine stála, nechce Dolejší specifikovat. Uvádí jen, že cena byla symbolická.

„Vidím v tom obchodní příležitost, situace je špatná kvůli doložitelné nespolupráci kraje. Radní ale asi nebudou chtít, aby tento malér nastal, a doufám, že pět minut po dvanácté přistoupí na úpravu smluv a financí a budou chtít zabránit kolapsu dopravy,“ míní Dolejší.

V podstatě se tak dá říci, že firma si vzala cestující i řidiče jako rukojmí. „Ne naše rukojmí, ale kraje, který se v této situaci dlouho chová jako amatér,“ tvrdí však jednatel.

V pasti jsou ovšem nyní kromě cestujících i řidiči autobusů. „My jsme se dozvěděli v neděli, že nový vlastník je připraven zastavit dopravu a nechat nás doma na základní mzdě. To je patnáct tisíc korun. Je to neuvěřitelné a začínáme si hledat novou práci, protože máme půjčky, hypotéky a musíme situaci okamžitě řešit,“ prohlásil jeden z řidičů.

Převod firmy byl účelový, míní náměstek hejtmana

Kraj trvá na tom, že firma musí plnit uzavřenou smlouvu a je zcela jedno, kdo firmu vlastní. „Smlouva je stálá a neměnná,“ zdůraznil Komínek, podle kterého byl převod firmy na nového vlastníka účelový.

„Je to vydírání. Mám informace, že je cílem poslat tuto firmu do insolvence, aby kraj neměl na zabezpečení náhradní dopravy. Obě firmy dlouhodobě spolupracovaly a je to účelové převedení firmy. Pro nás se nic nemění, smlouvu měnit nebudeme,“ upozornil náměstek hejtmana.

Ovšem přiznal, že v případě, že firma smlouvu nedodrží, řada autobusů pro cestující na zastávky nepřijede.

„Je to problém, náhradní variantu nemáme. Od neděle se nám sice hlásí řidiči společnosti BusLine, že jsou ochotní přejít do vznikající Dopravní společnosti Ústeckého kraje. Problémem jsou ale autobusy, i když někteří dopravci v kraji nám přislíbili, že nějaké vozy i řidiče by mohli poskytnout. Samozřejmě to bude trvat nějakou dobu. Ta krize přijde,“ varuje Komínek.

Krajská dopravní firma měla mít autobusy v červenci 2019, zatím ale čeká na výsledky kontroly Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který kontroluje dva napadené tendry na 49 vozů.

Kraj by musel přidat peníze i ostatním

Problém v tuto chvíli je, že pokud by kraj přidal peníze společnosti ADP, musel by dát všem ostatním, tedy firmám Autobusy Karlovy Vary, ČSAD Slaný i Arriva Teplice, kde také došlo k přeskupení a společnost se dnes jmenuje Arriva City.

„Máme smlouvu do konce příštího roku a podle ní nadále jezdíme. A pokud by kraj přidal jinému dopravci, zatím není jisté, jak by společnost zareagovala,“ poznamenal mluvčí společnosti Roman Herden.

Kraji a cestujícím tak hrozí dopravní krize podobná té z roku 2006, kdy kraj odmítl společnosti DPÚK uhradit ztrátu 315 milionů korun. Pro cestující pak nepřijely desítky autobusů a například z Telnice obyvatele vozili do měst hasiči.