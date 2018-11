Čeká nás největší investice Loun, plavecká hala, říká nový starosta

Sdružení Pro lepší Louny (PLL) vytvořilo koalici s vítězným ANO, ODS a Unií pro sport a zdraví (USZ).

Prvním místostarostou se stal Vladimír Antonín Hons z USZ, druhým pak lídr ANO Milan Rychtařík. „Tento koaliční projekt byl ve hře už v prvním týdnu po volbách,“ říká nový lounský starosta Pavel Janda.

Jak se stalo, že starostou jste vy, byť vaše sdružení volby nevyhrálo? Zvítězilo hnutí ANO.

ANO nemělo požadavek na obsazení funkce starosty. Já jsem byl na funkci nominovaný osmi zastupiteli PLL a ODS (od začátku vyjednávání postupovaly společně) a ostatní koaliční partneři poté tento návrh akceptovali.

Vyjednávání o nové koalici trvala měsíc. Jaká byla?

Bylo to skutečně dlouhé, ale je potřeba vzít v potaz, že se do zastupitelstva dostalo devět subjektů, a vyjednávání tak probíhalo s osmi partnery. My jsme se přirozeně snažili dát dohromady takový koaliční projekt, který by byl odrazem minulé koalice, které jsem byl jako radní součástí. To se z velké části povedlo. Šestnáct koaličních hlasů se skládá z pěti hlasů dříve opozičního ANO a zbývajících jedenáct tvoří členové předchozí koalice. Celkově bych řekl, že se nejedná o revoluci, ale o evoluci.

Pavel Janda narodil se v Podbořanech

vystudoval gymnázium v Lounech a poté absolvoval práva na Univerzitě Karlově a pracoval jako advokát

je lídrem koaliční kandidátky Pro lepší Louny navržený stranou TOP 09

je ženatý

je členem veslařského klubu Ohře Louny

rád cestuje



Finální podoba koalice začala vznikat až takhle na poslední chvíli před zastupitelstvem, nebo se rýsovala delší dobu?

Abych pravdu řekl, tento koaliční projekt byl ve hře už v prvním týdnu po volbách. Variant se na první pohled nabízelo více. Nicméně jen pár jich šlo reálně sestavit a nejen si je kreslit na papír. Vyjednávání zkomplikovaly i vnitřní rozepře uvnitř sdružení Louny spolu (rozdělilo se na dva tábory – pozn. red.). Přestože jsme hledali i jiná uspořádání, vrátili jsme se nakonec k jednání o tomto modelu. K finální dohodě jsme došli až v samém závěru předminulého týdne, domnívám se, že se nám povedlo dohodnout koalici, která má smysl a jež může město zodpovědně čtyři roky vést.

Je jasné, že v jednáních muselo dojít ke kompromisům. Do jaké míry jste museli konkrétně vy slevit z toho, co jste chtěli?

Jde skutečně o kompromisní výsledek. Budu mluvit obecně. Všichni jsme museli lehce slevit, ať už se jedná o programové priority, nebo ideální představení obsazení postů v radě. Shoda panovala na společných prioritách. Z nich bych vyzdvihl efektivní a řádnou správu města a hospodaření s důrazem na minimální dluhové zatížení.

Co konkrétně jste řešili nejdéle?

Jak jsem už řekl, nějaký čas zabralo jednání o případných jiných koaličních variantách. Poté, co jsme se vrátili k jednacímu stolu o vzniklé koalici, tak jsme se poměrně rychle shodli na společných prioritách i obsazení rady.

Jaké tedy jsou vaše priority?

Ta hlavní je jasná – výstavby plavecké haly za 265 milionů. To přirozeně ovlivní městskou kasu. Na začátku výstavby můžeme zúročit, že město nedluží jedinou korunu a v předchozích letech jsme část prostředků soustředili do fondu pro výstavbu haly. Do konce roku nás čekají dvě jednání zastupitelstva a budeme schvalovat rozpočet na příští rok. Musíme udělat maximum pro to, aby se výstavba plavecké haly co možná nejméně dotkla běžného chodu města. Není to tak, že budeme stavět halu a nic jiného se neudělá. Občané to musí pocítit co možná nejméně.

Co dalšího byste ve městě chtěl v následujících letech udělat?

Musíme dokončit rozjeté investiční akce. Čeká nás poslední etapa rekonstrukce domova pro seniory, rekonstrukce dvou bytových domů s patnácti bytovými jednotkami v osmidomech. Počítá se také s dalšími investicemi do sportovišť a budeme se muset také zaměřit na Daliborku na náměstí (nejstarší dům v centru Loun). Vyřešit musíme i problém s parkovacími místy zejména na sídlištích. Když odhlédnu od investic, rád bych mimo jiné pokračoval v takzvaném „otevírání radnice občanům“, transparentnost a vstřícnost radnice považuji za základ.

Město bude mít nově i druhého místostarostu, byť bude neuvolněný a post na radnici tedy nebude jeho povoláním. Proč budete mít dva místostarosty?

Druhý místostarosta bude mít v gesci mimo jiné dotace. Hnutí ANO mělo pocit, že financování některých projektů by mohlo být lepší, že by mohlo být zapojeno více dotačních peněz.

Souhlasíte s tím, nebo to byl právě ten kompromisní ústupek?

V uplynulých čtyřech letech proinvestovalo město téměř 280 milionů korun a na dotacích jsme získali zhruba 75 milionů, to je podle mého názoru velmi dobrý poměr. S ohledem na investiční náročnost následujících čtyř let však musíme vynaložit maximum úsilí v získání dalších peněz pro město. To bude úkolem druhého místostarosty.

Jste advokát. Vaše praxe nyní půjde zcela stranou?

Ano. Práci advokáta samozřejmě utlumím, dokončím jen několik rozjetých sporů, čímž dostojím svým závazkům vůči klientům, a nové nebudu nabírat.