Potřebujeme sociální byty a úpravu nábřeží, říká nový ústecký primátor

Jaké jsou ty další věci, na které se chcete v průběhu čtyř let zaměřit?Vztah magistrátu a městských obvodů je pro nás důležitý, protože tato záležitost byla v minulosti často terčem kritiky. S tím souvisí i financování, to se budeme snažit posílit tak, aby obvodní radnice mohly majetky, které mají svěřeny, dobře obhospodařovat. Už nyní při přípravě rozpočtu musíme brát zřetel na rozpočty obvodů. Další prioritou je pro nás sociální oblast, kde jsme se napříč politickým spektrem kasali, že ji budeme řešit. Znamená to pro nás nákup nemovitostí, abychom byli schopni posílit bytový fond města, protože doposud je v něm jen kolem 600 bytů. To musíme změnit.

Budete tedy také znovu uvažovat o koupi budovy bývalého rektorátu ústecké univerzity, kterou zastupitelstvo v minulém volebním období neschválilo a bývalé vedení města jej chtělo využít právě na vybudování něčeho jako domov pro seniory?

Neměl jsem ještě šanci hovořit s panem rektorem, ale chtěl bych znovu tuto záležitost otevřít. Věřím, že by se nám to mohlo podařit a zastupitelstvo to schválí. Je to úžasná koupě a pro nás by to řešilo například kombinované bydlení pro seniory a matky s dětmi.

Vedle ale stojí ruina bývalého hotelu Máj, s ní máte také plány?Dlouhodobě byl problém se Sektorovým centrem (nedostavěným socialistickým nákupním domem, který už město nechalo zbourat – pozn. red.), donedávna se kvůli němu Ústí soudilo. Bývalý hotel Máj má také svého majitele a nechceme jít do podobného rizika. Zbourat budovu a následně se s majitelem soudit o náhradu škody není řešení. Rádi bychom znovu kontaktovali vlastníka a našli optimální řešení. Pro město by bylo dobré, kdyby tato ruina už zmizela.

Mluvil jste o vztahu magistrátu a obvodů. Jak jej tedy chcete pozměnit?Hlavně bychom chtěli umožnit obvodům, aby se staraly o základní věci, které jim přísluší. To znamená zeleň, chodníky a silnice. Dnes je to bohužel postavené tak, že část komunikací je v majetku magistrátu a část městských obvodů. Musíme najít cestu. To není tak jednoduché, najít ideální řešení. Jak dát do správy obvodům tento magistrátní majetek, abychom ho v případě, že by se o něj obvod přestal starat, byli schopni zase převzít zpět?

Petr Nedvědický (*1955) primátor Ústí za hnutí ANO

členem ANO se stal v roce 2015, je předsedou oblastní ústecké organizace hnutí

dva roky je krajský zastupitel

vystudoval ekonomii na VŠE a pedagogiku na UJAK

má tři děti

volný čas tráví na snowboardu, wakeboardu, motorce, létá letadlem nebo tráví chvíle s rodinou

Velkým předvolebním tématem bylo dokončení venkovního bazénu na Klíši...

Tento venkovní areál chceme určitě dobudovat. Naštěstí už máme projekt a předpokládám, že se nám podaří v příštím roce zahájit práce. Chci věřit, že vše proběhne podle plánu a bude hotovo v březnu 2020.

Chystá se nový územní plán, bude se opravovat Benešův most, pomalu se revitalizuje střekovské nábřeží. Je to podle vás právě ta příležitost, jak najít tvář a vizi Ústí, která mu podle vašich starších vyjádření chybí?

Musíme trochu rozlišit jednotlivosti, protože generální opravy Benešova mostu financuje kraj, ale součástí by měla být i revitalizace právě střekovského nábřeží z financí města. Například by tam měly vzniknout záchodky nebo oddychové centrum, kde by mohly probíhat nejrůznější akce. Nejde ale jenom o střekovskou stranu, zapomínáme, že na druhé straně je také nábřeží. Tam vede krásná stezka okolo starých budov a nikdo se tím nechce zabývat. Musíme se věnovat oběma a využít například parní čerpadlo na Střekově nebo další industriální odkazy, které cestou jsou, a tím to zatraktivnit. Kdo bude chtít, může se například podívat do Schichtovy vily a tak dále. Těch příležitostí je mnoho.

Když už jsme u řeky Labe, v minulém volebním období byly na zastupitelstvu rozbroje okolo odkupu pozemků u přístavu ve Vaňově. Jak v jeho případě budete postupovat vy?

Už v minulosti jsme se jako hnutí vyjádřili proti odkupu v představené podobě, ale na druhou stranu chápeme občany Vaňova. Město jim slibovalo, že je zbaví nepříjemností spojených s překladištěm. Ať však chceme, nebo ne, ta stavba bude stále přístavištěm. Byla to investice za desítky milionů, ty peníze nejde jen tak vyhodit do koše. Nelze to koupit a vybudovat parčík, to si neumím představit. Pokud ale chceme, aby to měl někdo v majetku, nechť to má stát. Ať si to koupí třeba Ředitelství vodních cest a my s nimi budeme jednat, jak přístav využívat. Jestli tam bude přístaviště pro lehké lodě, jen dobře, ale nechceme, aby tam byl těžký provoz a překladiště ropných produktů.

Řada hlavně mladších Ústečanů má výhrady proti bývalému vedení města, hnutí UFO. Co budete oproti bývalé primátorce a jejím lidem dělat jinak?

Předchozí vedení to nemělo vůbec jednoduché, tři roky muselo uřídit město, které mělo dluh asi 1,4 miliardy korun. Oni jej dokázali za funkční období snížit na nějakých 900 milionů. Chápu kritiku za to, že se ve městě neinvestovalo, ale při takovém dluhu je to těžké. Byli tu silně personálně podcenění. Se všemi partnery, s nimiž jsme během povolebních jednání mluvili, jsme se shodli, že na tak velké město, jakým je Ústí, by měla být rada devítičlenná. Oni fungovali v pětičlenném nouzovém režimu. Opravdu toho měli naloženo velké množství. Já si jejich práce naopak vážím, že to zvládli. Každé vedení jakéhokoliv města bude vždy kritizované, a jestli je to oprávněné, nebo ne, to ukáže až budoucnost.

Při ustavujícím zastupitelstvu bývalá primátorka Věra Nechybová nereagovala na výzvy občanů i některých zastupitelů, aby umožnila vstup veřejnosti do jednacího sálu. Jak to bude na dalších zastupitelstvech, budou tam lidé moci přijít?

Jednací sál zastupitelstva je určen pro jednání zastupitelů, významných hostů a představitelů příspěvkových organizací města, jejichž témata jsou v programu jednání. A pokud tam zůstanou rezervovaná, ale volná místa, bylo by špatné, kdyby přišel později ten, pro koho křeslo je, ale neměl si kam sednout. Budu chtít, aby se zasedání zúčastňovali všichni, kteří by měli. Veřejnost má vždy vyhrazen balkon a tam může být. Nejsme zavřená radnice, jak je nám vyčítáno, občané mají prostor s připraveným mikrofonem. Zájem občanů mě těší.

Uvedl jste, že chcete na řešení problémů, které Ústí má, spolupracovat i s opozicí. Hned na prvním zastupitelstvu ale byly mnohé její návrhy zamítnuty. Nebojíte se, že se to promítne do toho partnerství?

Domnívám se, že nikoli. Zamítnuty byly hlavně personálie. Pokud chceme spolupracovat, pak není důležité, kdo je předsedou výboru, ale to, abychom se shodli na řešeních. Již dříve jsme sdělovali, že jsme připraveni nabídnout opozici účast na přípravě a společné práci na tématech, ve kterých jsou odborně zdatní a přinášejí řešení pro občany našeho města.

Na ustavujícím zastupitelstvu na vás zazněla od veřejnosti i některých zastupitelů kritika. Mluvilo se hlavně o problematickém nákupu pozemků v Krupce, a zda jste tedy vhodným kandidátem na post primátora. Byl jste na to připraven?

Z náznaků na Facebooku se to dalo očekávat. To, že ty útoky nebyly osobně příjemné, přiznávám. Cítím se dehonestován. To, že jsou používány nepravdy ve vztahu k mojí osobě, mi vadí. Jsem však profesionál a jsem schopen spolupracovat i s lidmi, kteří ty nepravdy šíří.

Spousta lidí vám vyčítá nákup pozemků v Krupce, kdy váš společník, starosta Krupky, nadřadil svůj zájem nad obecní. Lidé to spojují i s nově vznikajícím územním plánem pro Ústí. Obávají se, aby nedošlo k nějakým machinacím...

To je právě ta manipulace. Jestliže vysokoškolský pedagog, který přednáší právo na univerzitě, tvrdí, že já mám možnost zasahovat do územního plánu, a jistě zná zákon o obcích a pravomoc zastupitelstva, pak uvádí lidi minimálně v omyl. Protože jediný, kdo je tím suverénem a má právo rozhodovat o prodeji majetku města i prodávat tento majetek, je zastupitelstvo. Ústecké zastupitelstvo má 37 členů, nové vedení města bylo prohlasováno 19 členy koalice. A vy se domníváte, že nějaký Nedvědický má možnost ovlivnit těch 19 lidí, aby cokoli odcizil městu? Je to naprosto scestné. Neudělal jsem to v Krupce a neudělám to ani tady.