Nejsem škrt, ale nemám rád rozhazování, říká budoucí primátor Teplic

V neděli, kdy Hynek Hanza podepsal koaliční smlouvu s hnutím ANO, oslavil 41. narozeniny. Je tak o více než 30 let mladší než jeho předchůdce. „Všichni mi říkají, že jsem si tím podpisem nadělil narozeninový dárek,“ usmívá se.

Hanza má politiku v krvi. Jeho otec v 90. letech spoluzakládal ODS v Teplicích a traduje se, že právě on tehdy Jaroslava Kuberu přijímal do této strany.



V čem budete jiný než dosavadní primátor Teplic?

Pan Jaroslav Kubera odvedl pro město spoustu práce, ale není to bůh, aby na té cestě neudělal žádné chyby. Vždy si jich byl vědom a vždy měl kolem sebe tým lidí, který ho podpořil. Každý politik napříč spektrem se má od něj co učit, jeho zkušenost je obří. Jsme ale každý úplně jiný člověk, já jsem možná trochu více týmový hráč, více komunikativní v týmu lidí. Mám rád debatu a kritické myšlení, hledání nejlepšího možného průsečíku. Nikoliv ale kompromisů, jež jsou ne vždy tím nejlepším řešením. Tím však nechci tvrdit, že pan Kubera nebyl týmový hráč, jednání v klubu bylo vždycky založené na dohodě.

Kdy konkrétně jste se dozvěděl, že budete primátorem?

Určité náznaky, že byl měl přijít můj čas, pokud bude možnost a politická síla, byly už dříve. Všechno to bylo v rámci jednání. Co se týkalo místního sdružení ODS, tak tam míra, že bych měl nastoupit za pana Kuberu, byla vysoce pravděpodobná. Po ukončení sčítání hlasů v komunálních volbách to byla jediná varianta, která byla na stole.

Takže se už s panem Kuberou na primátorské křeslo nepočítalo?

Nemůžu říci, že nepočítalo. Pan Kubera dál zůstává zastupitelem, ale už nebude v radě. Budeme ho navrhovat na předsedu finančního výboru, protože slíbil, že dohlédne na finance. To vzešlo z povolebního vyjednávání v rámci ODS a bylo to téměř jednomyslné.

Hynek Hanza (41 let) je absolventem Gymnázia Teplice a Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci

dlouho pracoval v zahraničí, před vstupem do politiky dělal ředitele realitní kanceláře

je členem ODS, jeho otec tuto stranu počátkem 90. let v Teplicích spoluzakládal

od roku 2010 byl 1. náměstkem primátora Teplic. Zároveň je zastupitelem Ústeckého kraje

je ženatý a má jedno dítě



Pan Kubera je známý šetřílek. Jakým směrem půjdete vy?

Já jsem také šetřivý. Pan Kubera o mně dokonce jednou řekl médiím, že si mě vychoval a že jsem stejný škrt jako on. Nejsem stejný škrt, ale samozřejmě nemám rád rozhazování. Myslím si, že účelně vynaložené prostředky nejsou vyhozené.

V čem je vaše největší síla?

V komunikaci. Myslím si, že umím s lidmi mluvit a dohodnout se. Ale všechno je to limitované tím, že nenávidím podrazy a lež. To v politice je a pak se moji oponenti nesmí divit mým reakcím. Nemám rád zákulisní hry, rád hraju fair play. Možná na to člověk jako politik dojede dříve, ale já se ráno rád podívám do zrcadla a nestydím se za to, když se vidím.

Nebál jste se, že se hnutí ANO spojí s druhou Volbou PRO! Teplice?

V politice musíte mít vždycky trochu strach a nejistotu, jinak míříte k záhubě. Vždy máte obavu, že vás ten druhý porazí nebo že se domluví jinak. Ta snaha tady byla. Vím, že Volbu PRO! Teplice hodně mrzelo, že ANO nezískalo o mandát víc. My jsme si prožili čtyři roky s menšinovou koalicí a myslím, že jsme je zvládli se ctí. Teď byla možnost uzavřít dvoukoalici a to se i podařilo.

Bylo těžké najít programové shody s hnutím ANO?

Programové shody není nikdy těžké najít, protože vesměs všechny programy chtějí posunout město někam dopředu. Není problém najít s někým společný cíl, jde o cestu a hlavně o vzájemnou důvěru, protože v politice bez důvěry nemůžete toho cíle nikdy dosáhnout.

Na jakých bodech chcete stavět?

Dohodli jsme se na tom, kdo bude primátorem, kdo náměstkem a jaké bude složení rady. Plus základní rámce toho, co chceme dělat. Chceme město posunout – investičně, kvalitou nebo bezpečností do lepšího stavu. Do ustavujícího zastupitelstva si schválíme priority a do konce března vydáme programové prohlášení. Dobře ale víme, jaké máme ve městě nedostatky. Bezpečnost a čistota jsou priority, na které se chceme zaměřit. A také na komunikaci města k veřejnosti, v té máme co dohánět.