Na sever Čech přišlo devět nových soudců, pomohou zrychlovat řízení

Po desetičlenné posile pro soudy patřící pod pražský krajský soud je to druhá nejpočetnější skupina nováčků. „Noví soudci se ihned ujmou práce, aby nadále pomáhali se snižováním délky soudních řízení,“ sdělil předseda ústeckého krajského soudu Luboš Dörfl.

Soudní statistika Zdejší okresní soudy měly loni z celé republiky nejvyšší podíl soudců ve věku mezi 30 a 40 lety. Stejně tak krajský soud.

Teplický okresní soud patřil loni mezi tři nejrychlejší soudy co do délky trestních řízení.

Severočeské okresní soudy loni vykázaly nejvyšší číslo z hlediska míry vyřizování trestních věcí.

V regionu bylo v roce 2017 nejméně podaných odvolání v trestních řízeních. Vůbec nejméně z celého Česka jich bylo na soudu v Děčíně (9,29 %).

U ústeckého krajského soudu loni trvalo vyřízení odvolání v trestní záležitosti nejdéle ze všech krajských soudů.

Děčín byl zároveň jedním ze soudů, v jejichž případě se při řešení odvolání u druhé instance nejvíce přistupovalo ke změnám v rozsudku.

Krajský soud v Ústí nad Labem byl nejpomalejší z hlediska délky civilního řízení.

Soudy ze severočeského regionu, do něhož z hlediska justičního rozdělení patří vedle Ústeckého kraje také část Libereckého, jsou ve statistikách i přes postupné zlepšování stále mezi těmi nejpomalejšími. Vůbec nejhůře jsou na tom dlouhodobě v Chomutově. Na špici mezi nejpomalejšími patří z hlediska civilních, opatrovnických i trestních řízení.

„Potýkáme se s dluhem z minula a souborem různých opatření se snažíme zrychlovat řízení na všech odděleních,“ poznamenala předsedkyně chomutovského soudu Kateřina Vltavská.

Právě do Chomutova přicházejí na základě červencového jmenování dvě nové soudkyně. Posílí zde opatrovnický úsek, kde byla loni mediánová délka řízení 435 dnů, jak vyplývá z nedávno zveřejněných statistik ministerstva spravedlnosti za rok 2017. Pro srovnání, v Nymburce to bylo 34 dnů.

Kompletní nelichotivé stupně vítězů patří severočeským okresním soudům z hlediska délky trestního řízení. Chomutov na nich doplňují Děčín a Ústí nad Labem. I v Ústí nyní obléknou talár s fialovým lemováním dva nováčci.

„Tyto statistiky působí samozřejmě velice nelichotivě, ale nejsou skutečným odrazem práce v posledních několika letech. Tím je dramatický, více než padesátiprocentní pokles neskončených věcí na všech úsecích. To ukazuje, že i délka řízení se i zde postupně znatelně zkracuje,“ podotýká předseda ústeckého okresního soudu Lubomír Hrbek.

Mnoho starých nedodělků

Severočeské soudy se potýkají se zátěží v podobě starých nedodělků. Ostatně poukazuje na to i zmíněná statistická zpráva. „Významné délky řízení často nezpůsobuje neefektivnost, ale velká případová zátěž z minulých let. Starší data ukazují, že problémy začaly už v 90. letech,“ stojí v dokumentu.

Hrbek proto upozorňuje právě na statistiku efektivity soudů. V tomto ohledu patří Ústí už druhý rok mezi nejlepších devět soudů v republice. „Jsem na to pyšný. Mí kolegové odvádějí obrovský kus práce,“ přiblížil Hrbek.

Daří se i v Chomutově. „Na civilním oddělení se nám podařilo snížit počet neskončených věcí z téměř dvanácti tisíc v roce 2015 na současných asi pět tisíc, a tím i zrychlit řízení. To považuji za obrovský úspěch. Co do efektivnosti soudu jsme se stali ‚skokany roku‘, z posledního místa jsme postoupili do první poloviny tabulky,“ vysvětlila tamní předsedkyně Kateřina Vltavská.