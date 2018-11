Problémy Bíliny? Byznys s chudobou a bezpečnost, říká nová starostka

Její ANO 2011 bude ve městě vládnout v koalici s hnutím Moje Bílina a ODS. Dosavadní starosta a zároveň hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, kterému Schwarz Bařtipánová dělala čtyři roky místostarostku, skončil v opozici.

„S panem Bubeníčkem máme po lidské stránce výborné vztahy a nemohu o něm říci nic špatného. Věřím, že i on bude chtít spolupracovat na tom, abychom město vedli správným směrem. Jsme jedno zastupitelstvo a naše síla by měla být jednotná,“ říká nová bílinská starostka.

Kterým věcem se v novém volebním období začnete věnovat nejdříve?Prioritou je hlavně začít fungovat, chceme město znovu nastartovat. Co ale můžeme říci už nyní, bude určitě zlepšení bezpečnosti ve městě, což je priorita dlouhých let, ale zatím se to ne úplně daří. Dále budeme chtít pokračovat v nastolené práci. Už v předchozím volebním období jsme v investicích, ale třeba i ve zdravotnictví a školství udělali hodně práce a já jsem ráda, že v tom budeme moci pokračovat.

Jaké jsou hlavní problémy vašeho města?

Určitě bezpečnost a s tím související byznys s chudobou, což je zejména pronájem bytů. U nás není problém s ubytovnami, ale právě s nájemními byty a jejich pronájmem nepřizpůsobivým občanům. Pak je to doprava, zejména průtah městem po silnici I/13, a také to, co trápí všechna města, tedy průběžné investování do správy nemovitostí a investování do rozvoje města.

Už jste zmínila, že má Bílina řadu nepřizpůsobivých občanů. Jak s nimi hodláte bojovat?

Věřím, že máme u nás v hnutí i v rámci koalice experty, kteří přednesou návrhy na to, jak bezpečnost ve městě zlepšit. Konkrétnější ale zatím být nemohu.

Zuzana Schwarz Bařtipánová Vystudovala přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor regionální a politická geografie.

Od roku 2005 působila v Bílině jako místostarostka města pro investice.

Členkou hnutí ANO je od roku 2015.

Má dva syny ve věku 10 a 13 let.

Mimo politiku se ráda věnuje rodině, četbě, cestování a sportu, zejména pole dance, fitness, lyžování a inline bruslení.



O možnosti odkupu bytů, zejména na teplickém předměstí, se hovoří už dlouho. Budete v tom chtít pokračovat?

Ano. V předchozím volebním období se nám ale nelíbilo, jak to bylo postavené a jakým směrem to bylo nastavené. Ve volebním programu jsme měli a věřím, že to nyní budou podporovat i naši koaliční partneři, že chceme připravit jakýsi program na výkup bytů zejména v problémových lokalitách. Ale nejen v nich. Doufáme, že se nám tento program podaří zrealizovat, ale nechceme to omezovat na určité typy vlastníků bytů. Chtěli bychom, aby byl program otevřený pro všechny, aby všichni vlastníci měli potenciálně stejné právo svou nemovitost nabídnout městu. To by se pak rozhodlo, zda o ni za jasně stanovených podmínek stojí, či nikoliv.

Vraťme se k dopravě. O obchvatu se v Bílině mluví déle než 30 let. Jak to s ním momentálně vypadá?

Doprava a plánovaný průtah městem je velkým tématem. Momentálně to ze strany ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) směřuje k tomu, že místo obchvatu, takzvané východní krátké varianty, by mohl být realizován průtah městem (hovoří se o tunelu pod hlavní silnicí I/13, pozn. red.). V současné době probíhají na území města geologické vrty, které by měly ukázat, jestli je to reálná možnost, nebo není. My samozřejmě budeme tlačit na ŘSD a ministerstvo, aby se to řešilo co nejdříve a aby už konečně padlo finální rozhodnutí, jakým směrem se bude pokračovat.

Občany Bíliny trápí i zdlouhavá rekonstrukce Mírového náměstí. Vaše strana ji před volbami hodně kritizovala. Budete tedy i nyní apelovat na to, aby Metrostav platil sankce za nedodržení termínu stavby?

Uzavřená smlouva o dílo o sankcích jednoznačně mluví a město je v podstatě povinné je za nedodržení termínu zhotoviteli vystavit. Pak bude na zastupitelích, jak rozhodnou, zda nějakou část sankcí firmě odpustí díky objektivním příčinám, což byly zejména archeologické nálezy, nebo nikoliv. Uvidíme, co k tomu řeknou i právníci města. My ale na sankcích určitě trvat budeme, protože zdržení je opravdu obrovské. Momentálně to vypadá, že by mohlo dojít k ukončení prací do poloviny prosince, ale závisí to na poslední šesté etapě, což je křižovatka u kostela a základní umělecké školy. Bude záležet na tom, jestli tam opět budou nějaké archeologické nálezy a případně v jakém rozsahu.

Na ustavujícím jednání zastupitelstva vás i přes proklamovanou spolupráci tří koaličních stran při volbě vedení města podpořili i další zastupitelé z opozičních řad. Co tomu říkáte?

Pro mě by byla úplně nejlepší varianta spolupráce všech zastupitelů, možná jsem v tomto optimista a naivista. Ale podpory od opozice si velice vážím. Cílem nás všech je přece posunutí Bíliny lepším směrem. Nechtěla bych proto opozici rozdělovat na jednotlivé strany, je to o lidech a až čas ukáže, jestli chtějí pracovat pro Bílinu a zdali budou podporovat rozumné návrhy, anebo jestli tady jsou jenom kvůli tomu, aby dělali opozici za každou cenu. Věřím, že tomu tak nebude.

Jak složitá byla vůbec povolební vyjednávání? S některými subjekty jste odmítali jednat…

Složitost nebyla ani tak v samotném jednání, ale spíše v tom, že volby byly v Bílině napadeny ze strany jednoho z kandidátů opozičního subjektu a o jejich platnosti musel rozhodovat až soud. To bylo to, co nás nejvíce zdrželo. Jasnou představu o tom, s kým chceme spolupracovat, jsme měli na základě výsledků voleb poměrně od začátku.

To, že někdo napadne v Bílině volby a skončí to u soudu, už je skoro kolorit. Jak tomu budete chtít do budoucna zamezit?

Obávám se, že se tomu zamezit nedá. Jakýkoliv občan včetně kandidátů či hnutí a stran může napadnout ve volbách prakticky cokoliv. Když jsem viděla některé ty stížnosti, tak to bylo opravdu úsměvné.