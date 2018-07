Nezastavitelní míří do Českého Švýcarska. Pomozte pohybem handicapovaným

Smyslem projektu Nezastavitelní je motivovat zdravé lidi k tomu, aby se hýbali, a tím pomohli vybrat peníze na speciální vybavení pro lidi s handicapem, kteří již sportují nebo chtějí se sportováním začít. Letos je to dvacet dva statečných.

Zkušenosti jim předává šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek. „Je skvělé, že lidé se chtějí hýbat a žít aktivně i přes svůj handicap, a to v každém věku,“ říká ambasador projektu Nezastavitelní.

Pomoci může úplně každý, stačí proběhnout, projít nebo třeba projet na kole Birell bránou, která se v létě postupně objeví na sedmi turisty vyhledávaných místech Česka. Za každého, kdo projde bránou, dá Birell pětikorunu na nákup sportovního vybavení pro handicapované - handbiky, elektrokola, vozík na ragby či goalballové míče.

Od soboty 21. do neděle 22. července vždy od 10 do 18 hodin bude brána stát na Mezní Louce u vstupu do Národního parku České Švýcarsko.

Kde budou stát brány 5. – 6. července Pustevny

14. – 15. července Vranovská přehrada

21. – 22. července České Švýcarsko

4. – 5. srpna Sněžka

11. – 12. srpna Ještěd

18. –19. srpna Adršpašsko-teplické skály

8. září Praha Více informací na webu nezastavitelni.cz.

K bráně v Českém Švýcarsku dorazí v sobotu v 11 hodin i někteří Nezastavitelní a projekt přijde podpořit i ředitel národního parku Pavel Benda.

Svou účastí pomůžete třeba Kateřině Křečkové, která v dětství prodělala vážnou nemoc kostní dřeně a nyní může chodit jen o berlích. Handicap jí ovšem nebrání jezdit na kole. Katka si přeje získat pohodlnější městské kolo holandského typu, aby mohla podnikat vyjížďky se syny a třeba i závodit.

Sport pomáhá také Karlovi Dankovi, který po nehodě auta, v němž seděl jako spolujezdec, skončil na vozíku. Táta tří kluků se rád projede na handbiku a holduje lyžování. Potřeboval by však novou monoski a věří, že mu s tím pomůže projekt Nezastavitelní.

Devatenáctiletý Jakub Bekeš také touží po monoski, lyžování ale pro něj bude úplně novou výzvou. Po prodělané dětské obrně šestnáct roků nechodil, absolvoval tři těžké operace nohou, ale zapřel se a dnes ujde s berlemi deset kilometrů, naučil se také plavat.