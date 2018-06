Seniorka vybírala důchod mrtvého přítele, zneužila jeho platební kartu

„Seniorka využila toho, že znala PIN platební karty svého přítele, s nímž žila. Po mužově smrti na konci roku z jeho účtu postupně vybrala peníze, které mu tam posílala Česká správa sociálního zabezpečení,“ upřesnil policejní mluvčí Daniel Vítek.



Vyšetřovatel ženu obvinil z krádeže a z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

„Pokud skončí případ u soudu, hrozí nepoctivé seniorce, která dobře věděla, že peníze vybrala neoprávněně, až dva roky vězení,“ upozornil Vítek.

Podobný případ řešila teplická policie v lednu. Osmašedesátiletý muž vybral z účtu své zemřelé družky přes 24 tisíc korun a utratil je. Zčásti to byl invalidní důchod, který přišel na účet ženy až poté, co zemřela. Ten měl být vrácen sociálce a zbylé peníze patřily v rámci pozůstalosti dceři zesnulé. I jemu za to hrozí až dva roky odnětí svobody.