Zapojit se do dění tam, kde žiju, je přirozené, říká nejmladší starosta

Není obvyklé, aby se mladíci vašeho věku aktivně zapojovali do komunální politiky, aby jim na srdci ležel osud města a jeho problematika. Vaši vrstevníci se spíše zajímají o dívky, sport, muziku... Jste jiný, proč?

To je trochu návodná otázka, jiný se rozhodně být necítím. Zajímám se o úplně stejné věci jako mí vrstevníci, možná navíc oproti některým k tomu přidávám zájem o veřejný prostor a veřejný život. Zapojit se do dění v místě, kde žiju, mi ale přijde úplně přirozené. Mám řadu přátel, kteří to vidí podobně a jsou také na místní úrovni aktivní.

Už po předešlých volbách jste působil jako opoziční zastupitel, když Koalice pro Kamenici zvítězila jen těsně. Byl jste členem komise pro strategii a rozvoj. Co vám práce v městském zastupitelstvu dala, čemu vás naučila?

Měl jsem příležitost detailně poznat, jak funguje město a úřad. Co je dobré a zaslouží si zachovat, a co je naopak třeba změnit. Určitě jsem se také zlepšil v jednání a komunikaci s lidmi, neboť o to jde při vedení města především.

Obyvatelé České Kamenice vás znají i jako aktivistu. V roce 2012 jste například protestoval proti slučování gymnázia ve vašem městě. Dříve jste byl předsedou České středoškolské unie, kterou jste pomáhal založit, a doteď působíte v její dozorčí radě. Čeho jste na tomto poli dosáhl?

V roce 2012 se nám se spolužáky podařilo zastavit nepromyšlené a škodlivé slučování části škol v Ústeckém kraji. Na základě tehdejší spolupráce mezi školami pak vznikla myšlenka České středoškolské unie. Unii dneska vnímám jako úžasnou příležitost pro středoškoláky, kteří mohou dělat něco smysluplného, řídit už vcelku velkou organizaci a přitom třeba i prosadit nějaké pozitivní změny v českém školství.

Jste pořád ještě studující, na kterého čeká pátý ročník právnické fakulty, diplomová práce, státnice... Dokážete skloubit studium se starostováním, tak abyste v obou případech odváděl stoprocentní práci?

Bude to samozřejmě náročné, ale konkrétně ze skloubení studia a práce obavy nemám. Já jsem doteď v zásadě na plný úvazek pracoval, vedle práv jsem také studoval druhou vysokou školu, kterou jsem ale před volbami přerušil. Takže z hlediska pracovního a studijního nasazení to pro mě velká změna nebude. Rolí starosty navíc není všechno oddřít sám, ale spíše vybudovat na radnici výkonný a sehraný tým úředníků a politiků.



Prohlásil jste, že vaše vítězství ve volbách chápete i jako generační obměnu vedení města. Co si od této obměny slibujete?

V předchozím vedení města byli čtyři šedesátníci a jeden čtyřicátník. V nové, nastupující radě budou zastoupeni lidé od dvaceti do šedesáti let. To jsem myslel tou generační obměnou. A představuji si, že díky tomu zvládneme lépe reprezentovat zájmy všech Kameničáků. Já osobně bych pak chtěl do fungování města vnést více energie a aktivity.

Na co se ve starostovské funkci zaměříte v České Kamenici nejdříve, kde podle vás město „nejvíc tlačí bota“? Jakým oblastem byste se chtěl především věnovat?

Jsou to celkem tři věci. V prvé řadě je třeba urychleně dokončit nový územní plán, jehož tvorba se táhne už od roku 2012 a brzdí rozvoj města. Za druhé musíme řešit zklidnění dopravy a bezpečnost chodců. Město leží podél silnice první třídy a na řadě míst chybí chodníky a bezpečné přechody. A třetí oblastí je domov pro seniory, ten je v havarijním stavu, pustíme se proto do jeho postupné rekonstrukce.

Co vaší politické dráze říká vaše rodina, přítelkyně, přátelé. Podporují vás, nebo spíše odrazují?

Spíše podporují. Všichni věděli, že se v kamenickém zastupitelstvu angažuji a že opravdu chci změnit věci k lepšímu, tak mi v tom fandili. Lehké výhrady měla jen přítelkyně, doteď jsme všední dny trávili spolu v Praze, od listopadu se já přesouvám do Kamenice a zbudou nám jenom víkendy.

Co vás ještě kromě aktivní politiky baví, čím se zabýváte ve volném čase?

Mám rád zvířata, zejména psy a veverky. Rád také cestuji a chodím na túry. V pohodlí domova pak někdy hraju počítačové hry, dopustit nedám třeba na polskou trilogii Zaklínač.