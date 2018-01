Mladí řidiči by se měli „vybodovat“ rychleji, říká policista po tragédiích

„Je to trend, o kterém se ví. Řidiči s praxí do tří let nebo 23 let jsou nejrizikovější skupinou. Je diskuse o tom, jestli by měl být řidičský průkaz na zkoušku,“ řekl na tiskové konferenci vedoucí krajské dopravní policie Jiří Ušák.

Sám by se přikláněl k tomu, aby mladí řidiči mohli nasbírat jen polovinu, tedy šest bodů za přestupky, než by pozbyli řidičské oprávnění (přečtěte si článek Deset přestupků, které za volantem dělá každý řidič).

V této souvislosti připomněl například tragickou havárii z loňského září na Litoměřicku. Při ní zemřeli po nárazu do stromu tři mladí lidé v autě, které řídila devatenáctiletá dívka.



Odstrašující byla i červencová havárie u Obrnic na Mostecku, kdy se dvě dívky během nebezpečně rychlé jízdy natáčely a video živě vysílaly na Facebooku. Po nárazu do protihlukové stěny zemřela jednadvacetiletá řidička, její o rok starší spolujezdkyně skončila zraněná v nemocnici.

D8 loni bez vážnější nehody

Situaci v dopravě naopak podle policie výrazně zklidnilo otevření posledního úseku dálnice D8 přes České středohoří. V loňském roce na něm nebyla žádná vážnější nehoda, nezahynul ani jeden člověk.



„Je to jednoznačně nejbezpečnější druh komunikace, které tady máme. A pochopitelně dálnice stáhla provoz z objezdových ramen, tedy silnice I/8, částečně I/13 a samozřejmě z I/30. A tyto silnice jsou bezpečnější,“ dodal Ušák.

Na silnicích Ústeckého kraje loni zemřelo 47 lidí, což je o patnáct více než v roce 2016. Přibylo i těžce zraněných, naopak mírně ubylo lehce zraněných. Celkově se loni v kraji stalo 10 638 dopravních nehod.



V celé republice se loni stalo 103 821 hlášených nehod, při kterých zemřelo 502 lidí. Jde o nejnižší počet usmrcených od roku 1961, kdy policie zavedla ucelené statistiky nehodovosti.

Video z červencové tragické nehody vysílané živě na Facebook: